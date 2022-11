Didier Deschamps a été sondé sur le cas Olivier Giroud juste après la diffusion de sa liste.

Didier Deschamps a présenté sa liste pour al prochaine Coupe du monde et la défendue au journal de 20h.

Le sélectionneur national a notamment été sondé sur le sempiternel cas Olivier Giroud. "Giroud connaît le statut et ma position. On a eu des discussions fréquemment. La situation a évolué, c’est pour ça que je considère que c'est mieux pour l’équipe de France qu’il soit avec nous. J’ai fait 25 joueurs heureux, ils voudront tous être titulaires, c’est là que le groupe sera le plus important", a d'abord estimé DD, avant de s'agacer sur le sujet après avoir été relancé.

"J’avais dit que Giroud ne serait pas retenu si Benzema et Mbappé sont là ? Ai-je dit ça ?! J’ai eu une position, qui n’est pas spécifique à Olivier. Mais ceux qui ont un statut et une énorme difficulté à accepter. Moi j’ai un mot qui est important : s’adapter. Et s’adapter ce n’est pas se contre dire mais tenir compte de la réalité du moment La situation pour lui n’est pas la même qu’il y a deux ans. J’ai une position, mais je ne suis pas borné", s'est encore énervé Deschamps.

"Evidemment, y a des éléments des discussions que je peux avoir avec lui et des réponses. Des éléments que vous (les journalistes) ne pouvez pas avoir.