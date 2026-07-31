Dans le bras de fer sur l’indemnité de transfert avec le FC Cologne, les deux clubs restent encore très éloignés. Comme le rapporte désormais Bild , Dortmund a donc fixé une ligne claire : les 50 millions d’euros réclamés n’entrent « en aucun cas » en ligne de compte pour le BVB. Si l’offre actuelle devrait encore être légèrement revue à la hausse, l’indemnité de transfert « devrait toutefois commencer par un 4 - c’est la seule façon pour que l’opération puisse encore se faire », écrit le quotidien populaire.

Il y a peu encore, le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, s’était exprimé sur l’avenir du joueur de 19 ans et avait tapé du poing sur la table. Selon lui, aucune offre justifiant de véritables négociations n’a jusqu’ici été mise sur la table. D’après Bild , Dortmund propose actuellement 34 millions d’euros de montant fixe, qui pourraient grimper jusqu’à 44 millions d’euros avec les bonus. Les Boucs n’envisageraient toutefois une vente qu’à partir d’une indemnité garantie de 45 millions d’euros, précise le journal.

Kessler se montre donc serein. « Nous avons un super joueur, tout Cologne adore ce garçon, tout le monde ici dans le staff et dans l’équipe adore ce garçon », a souligné le dirigeant de 40 ans : « Et plus je regarde Said à l’entraînement chaque jour, moins j’ai envie de le laisser partir. D’autant plus quand je vois comment lui et sa famille gèrent la situation. Je reste convaincu qu’il jouera pour nous cette saison. À l’heure actuelle, il n’y a aucune raison d’avoir une autre pensée. Said jouera un rôle majeur chez nous cette saison. »

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Kessler met en garde le BVB - une star d’Arsenal comme alternative à El-Mala ?

Dans le même temps, Kessler a mis en garde les clubs intéressés contre toute discussion avec le joueur sans l’accord du FC : « Aucun club ne devrait parler directement avec le joueur. C’est ainsi que nous procédons et je pars du principe que les autres clubs font de même et que chaque concurrent respecte les règles. »

Malgré cela, El Mala aurait déjà, selon Express , mené des discussions avec le vice-champion d’Allemagne et aurait même trouvé un accord de principe pour collaborer avec lui - ce qui aurait irrité les dirigeants colognais. Sa mère Sabrina, qui aurait auparavant empêché un transfert vers Brentford, serait elle aussi en contact étroit avec les responsables du BVB. Selon ce reportage, un salaire d’entrée de 5,5 millions d’euros attend El Mala à Dortmund, montant qui pourrait ensuite grimper jusqu’à 8,5 millions d’euros.

Dans l’hypothèse, loin d’être improbable, où le transfert d’El Mala ne se concrétiserait pas, les Westphaliens sondent déjà le marché à la recherche d’éventuelles alternatives. Selon le Sun anglais, Ethan Nwaneri, d’Arsenal, est de nouveau revenu dans le viseur des Schwarz-Gelben à ce sujet. Ce joueur offensif polyvalent, qui a récemment été prêté à l’Olympique de Marseille et qui est encore sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2030, pourrait être disponible sous la forme d’un prêt. Dès avril, la BBC et l’expert du mercato Fabrizio Romano avaient déjà fait état d’un intérêt de Dortmund.