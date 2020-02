Eduardo Camavinga sur les tablettes de Dortmund ?

Eduardo Camavinga, la jeune star du Stade Rennais, serait pisté par le Borussia Dortmund.

Après Erling Haaland, le songerait à se payer les services d’un autre grand espoir du football, en l’occurrence Eduardo Camavinga. Si l’on en croit que ce que révèle Football dans son édition de mardi, les responsables allemands ont fait de l’international espoir français leur priorité en vue du prochain mercato estival.

Le club de la Ruhr serait prêt à miser entre 50 et 60M€ pour le milieu de terrain de 17 ans du . Ça serait une sacrée somme mais les Allemands sont convaincus que cela en vaut la peine. De plus, ils ont déjà fait affaire avec le SRFC et ils n’ont pas été déçus. Le recrutement d’Ousmane Dembélé en 2016 s’est avéré être une réussite, tant sur le plan sportif que financier.

Le Borussia garantirait une place de titulaire à Camavinga

Dortmund verrait Camavinga en tant que complément idéal d’Alex Wistel en milieu de terrain. À ce poste, le Danois Thomas Delaney n’a pas convaincu, pas plus que Julian Brandt. Et pour parvenir à leurs fins, ils seraient prêts à employer les grands moyens avec le joueur, en lui proposant un juteux contrat, ainsi que la garantie d’un temps de jeu conséquent.

Pour rappel, Camavinga, qui compte déjà 40 matches (et 1 but) en pro, a un bail avec la formation bretonne qui s’éténd jusqu’en 2022. Avant le Borussia, le se serait renseigné à son sujet. L’ancien président Olivier Létang aurait même entamé les discussions avec les décideurs merengue.