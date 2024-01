Dugarry tape sur Mbappé et l'invite à partir !

Christophe Dugarry a invité Kylian Mbappé à quitter le PSG, ce mardi.

Comme à chaque fenêtre de transferts ces dernières années, le feuilleton Kylian Mbappé va encore animer le mercato cet hiver. L’international français est officiellement libre de discuter avec le club de son choix depuis l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier. Mais l’attaquant vedette du PSG n’a encore rien décidé, de façon officielle, sur son avenir. Et, cela agace un certain Christophe Dugarry qui ne veut plus voir le Bondynois sous les couleurs du PSG.

Dugarry montre la sortie à Mbappé

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain pour le moment. Malgré le retour à la charge du Real Madrid et l’entrée en lice d’un cador de Premier League, le Français n’a laissé rien filtré sur sa prochaine destination. Mais Christophe Dugarry pense qu’il est temps que l’ancien attaquant de l’AS Monaco quitte le club de la capitale. Pour l’ancien marseillais, Kylian Mbappé n’a plus son esprit au PSG.

« C’est un très grand joueur, je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il va partir du fond du cœur parce que je pense qu’il stagne. Je trouve que dans ses duels, dans ses contrôles, je trouve qu’il est un peu prévisible. Je trouve qu’il manque un peu de force, de caractère, dans le combat. Je trouve qu’il disparaît très souvent de certains matchs, je trouve que dans l’attitude avec les bras levés de plus en plus, c’est quelque chose qui est assez négatif », lance Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

L'article continue ci-dessous

Dugarry fustige l’attitude de Mbappé avec le PSG

Christophe Dugarry pense surtout que Mbappé ne s’inscrit plus dans la même logique sportive que le PSG. Cela se constate à travers ses divergences avec son entraineur, Luis Enrique, et un certain isolement du reste de l’équipe.

« Il a voulu ‘’tous les pouvoirs’’, il a voulu être leader et maintenant qu’il l’est, on ne sent qu’un petit garçon. On a eu l’impression parfois que le costume, il est un peu trop grand. Quand il veut que son équipe attaque, son entraineur dit qu’il faut qu’il défende. Quand il veut jouer à gauche, on le met avant-centre. On le sent un peu perdu, on ne sent pas une symbiose. Après, je peux comprendre avec ce qui s’est passé au dernier été, où ils l’ont mis de côté. Ça s’est passé et ça fait quelques mois maintenant que ça ne sent pas bon du côté du Paris Saint-Germain », conclut l’ancien international français.