Deux récompenses pour Messi en MLS après 4 matches ?

Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a été nommé pour deux prix de la MLS alors qu'il n'a fait que quatre apparitions dans la compétition

Messi, 36 ans, a été nommé à la fois pour le titre de Joueur le plus utile de la MLS et pour celui de Révélation de l'année, bien qu'il n'ait joué que 247 minutes depuis son arrivée à Miami cet été.

L'article continue ci-dessous

La légende argentine a une nouvelle fois attiré l'attention du monde du football depuis son transfert surprise à Miami, avec onze buts et cinq passes décisives lors de ses douze premières apparitions.

Cependant, le joueur a manqué cinq des six derniers matches de sa nouvelle équipe pour cause de blessure, ce qui rend encore plus étrange sa nomination pour les récompenses. Néanmoins, il a été inclus dans le groupe de l'Argentine pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay et le Pérou.