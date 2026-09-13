Il ne fait aucun doute que l'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami, suit de près l'actualité du club d'Eldense, dont il vient de trouver un accord de principe pour en faire l'acquisition.

Après une semaine agitée, marquée par le limogeage de leur ancien entraîneur Claudio Barragán et par l'annonce d'un accord de principe entre les propriétaires actuels et Messi pour le transfert des actions du club, l'Eldense s'est déplacé au Sporting Gijón et a signé sa première victoire de la saison sous la direction de l'entraîneur intérimaire Josep Ferrando.

Le but de la victoire a été inscrit par Javi Martínez, l'une des nouvelles recrues de l'équipe.

Cette victoire au stade El Molinón offre à Josep Ferrando la possibilité de rester en place jusqu'à ce que le directeur sportif, Víctor Lafuente, trouve un nouvel entraîneur adapté aux joueurs de l'effectif actuel, la première mission que Leo Messi a confiée aux dirigeants actuels du club.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Et selon le journal « AS », la star argentine suit de près les développements de l'opération de rachat de l'Eldense par Miami, et il a célébré la victoire de l'équipe.

Messi a manifesté son enthousiasme pour la publication diffusée par le club sur son compte Instagram, dans laquelle il annonçait sa victoire 1-0 sur le Sporting au stade El Molinón.