Deportiva Minera - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos

Comment regarder le match de Copa del Rey entre Deportiva Minera et Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Ce soir, le Real Madrid se déplace au Estadio Municipal Angel Celdran pour affronter Deportiva Minera, un club de quatrième division, en 32es de finale de la Coupe du Roi. En quête d’un 21e sacre dans la compétition, les Merengues semblent largement favoris face à une équipe modeste mais courageuse, prête à écrire l’histoire.

Après leur victoire spectaculaire contre Valence vendredi en Liga (2-1), les hommes de Carlo Ancelotti abordent ce match avec l’objectif de se qualifier sereinement tout en préservant leurs forces pour un calendrier chargé en janvier.

Minera, le défi des petits contre les géants

Promue cette saison en Segunda Federacion, Minera vit une belle campagne en quatrième division, occupant actuellement la huitième place de son groupe. Mais les Red Eagles restent sur une série compliquée en championnat, avec deux petits points récoltés en quatre matchs.

Cependant, leur aventure en Coupe du Roi est tout autre. Après une victoire impressionnante 5-0 contre Tudelano, Minera a éliminé Alaves, une équipe de Liga, aux tirs au but. Face au Real Madrid, ils espèrent réaliser l'exploit ultime et offrir à leurs supporters une soirée inoubliable.

Un Real Madrid concentré et prudent

Bien que largement favoris, les Madrilènes devront éviter tout excès de confiance. La victoire laborieuse contre Valence, acquise grâce à un but tardif de Jude Bellingham, rappelle que la gestion du groupe sera cruciale pour Carlo Ancelotti. Privé de Vinicius Junior, suspendu après son carton rouge, l’entraîneur italien pourrait faire tourner son effectif, en vue des prochains rendez-vous en Supercoupe d’Espagne et en Copa del Rey.

Le Real Madrid, qui reste l’une des équipes les plus redoutées dans les matchs couperets, cherchera à confirmer sa supériorité tout en évitant tout faux pas. Une performance sérieuse leur permettrait d’aborder les prochains défis avec sérénité. La magie de la Coupe du Roi réserve parfois des surprises, mais le Real compte bien imposer sa loi.

Ci-dessous, GOAL vous fournit tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris les chaînes TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Deportiva Minera - Real Madrid ?

La rencontre entre Minera et le Real Madrid ne sera diffusée sur aucune chaine française. Le seul moyen de la regarder ça sera en streaming, via le site de la Chaine et L'Equipe Live Foot.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous diffusez. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure de coup d'envoi de Deportiva Minera vs Real Madrid

Le match se déroulera au Stade Municipal Cartagonova le lundi 6 janvier, avec un coup d'envoi à 19h, heure française.

Infos de l'équipe et groupes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe Deportiva Minera

La clé du succès de Minera cette saison a été la performance d'Omar Perdomo, qui a contribué avec cinq buts et deux passes décisives en 15 apparitions. Âgé de 31 ans, il devrait jouer un rôle clé pour les hôtes dans leur formation en Copa del Rey. De même, Pipo, avec quatre buts et quatre passes décisives à son actif, devrait être en vedette, tandis que l'attaquant vétéran Francis Ferrón devrait mener la ligne, soutenu par Cristhian Britos dans un rôle de milieu de terrain plus profond.

Infos de l'équipe Real Madrid

Pour les Merengue, Vinicius Junior sera indisponible car il purgera une suspension après son carton rouge contre Valence. De plus, Eder Militao, Dani Carvajal, et David Alaba restent écartés en raison de blessures, bien que ce dernier soit attendu de retour avant la fin du mois.

Ancelotti devrait remanier son équipe pour le déplacement à Minera, avec plusieurs joueurs de second plan et plus jeunes annoncés titulaires. Andriy Lunin, Raul Asencio, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler, et Endrick devraient tous jouer alors que l'équipe équilibre son attention avec un œil sur la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne plus tard dans la semaine.

La forme des deux équipes

Face-à-face

Classements