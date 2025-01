VIDÉO - Vinícius Jr. : un carton rouge qui relance les tensions à Mestalla

FC Valence vs Real Madrid

Lors du premier match de 2025, Vinícius Jr. a été expulsé après un geste d’humeur, ravivant son historique mouvementé à Mestalla.

Le match entre Valence et le Real Madrid à Mestalla a été marqué par un incident impliquant Vinícius Jr. À la 79ᵉ minute, le Brésilien a été exclu après avoir porté un coup au visage du gardien macédonien Stole Dimitrievski. Ce dernier, après une chute du lauréat de The Best dans la surface, l’avait provoqué en l’incitant à se relever. La réponse impulsive de l’attaquant n'a pas laissé le choix à l’arbitre, qui a sorti le carton rouge après avoir consulté la VAR.

Cette expulsion, la deuxième de Vinícius sous le maillot du Real Madrid, fait écho à un précédent incident. En mai 2023, le Brésilien avait déjà été expulsé sur cette même pelouse de Mestalla, lors d’un match marqué par des insultes racistes.

Un dérapage sans frais pour le Real

Ce geste d’humeur aurait pu plonger son équipe dans une situation irréversible. Avec un score défavorable et en infériorité numérique, la tâche semblait insurmontable pour le Real d'Ancelotti. Pourtant, loin de plomber le moral de ses coéquipiers, cette expulsion a semblé leur donner une force supplémentaire. Luka Modric et Jude Bellingham ont sonné la révolte des Merengue, avec deux buts inscrits en dix minutes. Sans leur homme fort, les Castillans ont fini par tout renverser (2-1).

Un début d’année difficile pour Vinícius Jr

Pour Vinícius Jr., ce carton rouge vient ternir son début d’année 2025 et suscite de nombreuses interrogations. Alors que l’on attend de lui un rôle de leader offensif, ce genre de dérapage risque de nuire à son image. Si ses qualités footballistiques ne sont plus à prouver, sa capacité à gérer la pression et les provocations reste un point faible.

Ce nouvel épisode à Mestalla, déjà théâtre de nombreuses polémiques impliquant le Brésilien, s’ajoute à une série d’incidents qui commencent à peser sur sa carrière. La suspension attendue pourrait priver le Real Madrid de ses services pour des matchs cruciaux, un coup dur que l’équipe aurait préféré éviter.