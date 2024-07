Déjà une pénurie de billets pour la présentation de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera présenté au Santiago Bernabéu, ce mardi 16 juillet 2024 en tant que nouveau joueur du Real Madrid.

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a mis fin à sa relation avec le Paris Saint-Germain. Libre de s’engager avec une formation de son choix, le capitaine de l’Equipe de France a signé en faveur du Real Madrid après plusieurs années d’attente.

Manque de billets pour la présentation de Mbappé

Nouveau joueur et recrue phare du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé sera présenté ce mardi 16 juillet 2024 à partir de 12h. Le Real Madrid a conçu une présentation galactique pour le Bondynois, sa plus grande recrue cet été. Il y aura des invités spéciaux, et même la musique dans un événement dont le club parle déjà sera historique.

Mais l’ancien attaquant de l’AS Monaco n'ira pas directement au Santiago Bernabéu. Avant, il passera les examens médicaux puis il se rendra à Valdebebas où il signera son contrat et posera avec Florentino Pérez. Ensuite, ce sera le tour du Bernabéu pour sa présentation.

Getty/GOAL

Mais à la veille de la présentation de Kylian Mbappé, tous les billets sont déjà épuisés, selon les informations rapportées par Mundo Deportivo. Vendredi dernier, les adhérents ont commencé à retirer des billets et se sont retrouvés avec 85 % d'entre eux. Le lendemain, samedi, c'était le tour des Madridistas Premium et ce dimanche, il n'en restait plus que quelques-uns pour le grand public et ils affichaient également complet. Les billets gratuits pour assister à la présentation étaient épuisés.

Getty

Le Santiago Bernabéu sera donc au complet ce mardi pour la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Bondynois, qui portera le numéro 9 de Benzema, a un contrat jusqu’en 2029 avec la Maison Blanche. Mais le Bondynois pourrait ne pas évoluer la saison prochaine avec Ferland Mendy, qui pourrait être vendu cet été par la Maison Blanche.