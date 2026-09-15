Il semble que le Brésilien Richarlison, joueur de Tottenham, restera éloigné des terrains jusqu'au mois de janvier prochain, sauf dans un cas de figure.

Le journal « The Sun » a indiqué que Richarlison ne peut pas jouer en Premier League anglaise, car Tottenham ne l'a pas inclus dans sa liste de 25 joueurs après qu'il a demandé à partir plus tôt cet été.

L'entraîneur Roberto De Zerbi ne veut que des joueurs pleinement engagés envers l'équipe, et il a donc approuvé cette mesure radicale.

L'attaquant Richarlison aurait pu jouer contre Liverpool en Carabao Cup mardi soir, mais De Zerbi a confirmé que cela n'aurait pas lieu.

Cela signifie que, selon toute vraisemblance, le meilleur buteur de Tottenham de la saison 2025-2026 restera dans l'incertitude au cours des prochains mois, poussant les supporters à s'interroger sur la manière dont les choses en sont arrivées là.

Richarlison a terminé la saison dernière avec un total de 11 buts en Premier League anglaise, soit plus du double du nombre de buts du deuxième meilleur buteur de Tottenham, et il a joué un rôle central dans le maintien.

Le seul espoir qui reste au joueur brésilien réside dans une fuite de l'enfer de Tottenham vers l'un des pays où le mercato estival est encore ouvert, comme les Émirats arabes unis.

Des informations font état d'un possible transfert vers le club émirati de Shabab Al-Ahli Dubaï, mais des doutes subsistent quant à la capacité du club à assumer son salaire, ce qui a constitué le point de discorde dans d'autres transactions avortées cet été.

Le mercato estival du championnat grec de première division ferme ce soir, mais il ne semble pas qu'il y ait de mouvements imminents.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

Il a été question d'un transfert vers Trabzonspor, où évolue Mohamed Salah, mais cela ne s'est pas concrétisé, des sources au sein de Tottenham ayant démenti avoir reçu la moindre offre du club turc.

Puis est venu le club de Vasco de Gama, le club d'enfance de Richarlison au Brésil.

Il était entendu que Richarlison était ouvert à un prêt là-bas, mais Tottenham ayant atteint la limite maximale de six joueurs internationaux prêtés, cela n'a pas été possible.

On pense que Tottenham a accepté une offre de 20 millions de livres sterling de la part de Vasco avant la fermeture de la fenêtre des transferts brésilienne à 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni, samedi prochain.