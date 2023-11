De retour au Barça ? Lionel Messi lâche une énorme bombe !

Inattendu tout simplement ! Lionel Messi lâche une énorme bombe sur son probable retour au FC Barcelone.

Parti libre de tout contrat du Paris Saint-Germain à l’été 2023, tout le monde s’attendait à ce que Lionel Messi fasse son grand retour au FC Barcelone. Mais l’Argentin a pris tout le monde à contre-pied. Il a en effet pris la direction des Etats-Unis où il s’engage avec l’Inter Miami.

Messi évoque son retour au Barça

Revoir Lionel Messi un jour au Barça, c’est le rêve le plus fou des fanatiques du club catalan. Mais les choses ne semblent pas aller dans le sens qu’ils souhaitent, puisque le capitaine de l’Albiceleste, après être venu au terme de son bail au sein du club francilien, a jugé bon d’opter pour l’Inter Miami plutôt qu’un come-back en Catalogne.

Dans une interview à France Football quelques jours après son huitième sacre au Ballon d’Or, le champion du monde 2022 a évoqué son probable retour au FC Barcelone. A en croire Lionel Messi, il aurait souhaité revenir au Barça cet été, mais les choses ont été un peu compliquées comme ce fut le cas en 2021 où il n’a pas réussi à renouveler son bail.

« J'aurais pu retourner à Barcelone mais cela n'est pas arrivé. C’était comme en 2021, même si les circonstances étaient différentes », a déclaré Lionel Messi, interrogé sur son retour au Barça. Alors qu’il est évoqué une idée d’un retour en prêt, l’attaquant de l’Inter Miami a été catégorique : « Non, aucune chance. Pas du tout ».

Messi ne veut plus sentir l’Europe

En dehors du FC Barcelone, Lionel Messi ne pense pas revenir en Europe faire ses preuves sur les rectangles verts. Même s’il nourrit quelques regrets d’avoir quitté le vieux continent, Messi se réjouit d’avoir pu conquis des cœurs.

« Le football européen est-il finit pour vous ? Oui, grâce à Dieu, j'ai eu une carrière extraordinaire en Europe et j'ai gagné tout ce dont je rêvais. Maintenant que j'ai décidé de venir aux États-Unis, je ne pense pas pouvoir retourner un jour jouer en Europe. Bien sûr, la Ligue des Champions et la Ligue espagnole me manqueront, ce sont des matches qui ont une saveur particulière, mais j'en ai profité autant que j'ai pu, donc je ne me sens pas frustré », a laissé entendre l’octuple vainqueur du Ballon d’Or.

Il avoue avoir eu des offres des clubs européens et saoudiens avant de choisir les Etats-Unis. « J'ai eu de nombreuses offres sur la table cette année… dont plusieurs clubs européens et l'Arabie Saoudite (…) Nous avons décidé de venir à Miami et c'est une décision dont nous sommes heureux, nous nous sentons bien », a précisé l’ancien du PSG.