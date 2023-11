De nouvelles révélations sur Neymar Jr

Entre blessures et infidélités notoires, de nouvelles révélations refont surface sur Neymar Jr.

Neymar Jr fait l’objet d’une enquête judiciaire depuis quelques jours. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est accusé d’avoir employé et utilisé une femme de ménage sans la déclarer. Cette dernière fait de troublantes révélations sur le joueur brésilien.

Les avocats de l’employée saisissent la justice

Lors de son passage au Paris Saint-Germain, Neymar JR a employé une mère de quatre enfants. Mais l’attaquant d’Al-Hilal, qui est actuellement blessé pour longue durée, n’a jamais déclaré cette dame. Quelques mois après son exploitation, la mère de famille s’est confiée à ses avocats, qui se sont saisis du dossier.

« Neymar a exploité notre cliente : "Neymar a exploité la précarité de notre cliente pour lui imposer des conditions de travail indignes, en violation des règles élémentaires du droit du travail. Nous déplorons qu'une telle personnalité ait pu faire preuve d'autant d'inhumanité, allant même jusqu'à mettre notre cliente à la porte de son domicile quelques jours avant d'accoucher prématurément, alors qu'elle se plaignait de douleurs. Nous envisageons maintenant de donner à cette affaire la suite pénale qu'elle mérite », indiquaient les avocats de la dame employée illégalement par Neymar.

L’employée fait de nouvelles révélations

Employée illégalement pendant près de deux ans dans la maison de Neymar à Bougival (Yvelines), cette mère de famille prend la parole et raconter son licenciement. Elle réclame 368.000 euros à l'ancien attaquant du FC Barcelone pour travail dissimulé. Dans une interview accordée à UOL, elle raconte tout.

« La secrétaire m'a appelée et m'a dit : 'Voici votre salaire, vous n'avez plus besoin de venir, réglez votre vie privée'. Ils m'ont dit d'aller chercher mon argent auprès de l'agent de sécurité à l'entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m'a même coupé l'électricité pendant une semaine », a-t-elle commencé à expliquer.

« J'étais chargé de faire le ménage, de faire le lit, tout ce qui concerne le nettoyage de la maison. À leur demande, pendant que la maison tournait, je devais aider ceux qui en avaient besoin. J'ai fait les ongles de la mère de son fils (Carol Dantas). Une fois, je nettoyais le gymnase et on m'a demandé de m'arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi) », a-t-elle poursuivi avant de déplorer encore plus ses sacrifices.

« Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place. Mais je n'ai jamais reçu de prime de nuit. J'ai fait mes heures comme ils me l'ont demandé », ajoute-t-elle en conclusion.