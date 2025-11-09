De nouveaux propriétaires au Real Madrid ?

L'année dernière, il avait annoncé que le club étudiait un changement de modèle, et lors de la prochaine Assemblée générale, il présentera une proposition aux membres.

L'Assemblée générale se tiendra le 22 novembre. Les membres du club voteront alors sur les points habituels, tels que l'approbation des comptes annuels et du budget pour l'année à venir. Pérez exposera ensuite le changement de modèle qu'il explore depuis 18 mois.

Pérez fait l'objet de pressions de la part de deux camps opposés.

Selon MD, un désaccord existe au sein du conseil d'administration du Real Madrid sur cette question. Pérez et son conseiller Anas Laghrari, qui a joué un rôle déterminant dans la création de la Super League, sont favorables à un modèle qui scinderait le Real Madrid en une entité sportive et une activité commerciale distincte.

Pérez est déterminé à mettre en œuvre ce changement de modèle.

Une part importante du conseil d'administration, dont son frère Enrique Pérez et le directeur général José Ángel Sánchez, s'oppose à cette idée. Il semblerait que l'avocat José Luis del Valle, conseiller de confiance et secrétaire du géant du BTP ACS, propriété de Pérez, le déconseille. Bien que Pérez n'ait pas encore renié sa décision, l'avis de del Valle pourrait peser dans sa décision finale.

L'idée de scinder le Real Madrid en deux entités est la plus souvent évoquée, mais on ignore encore quelle proposition Pérez soumettra au référendum. Une autre option serait de vendre 49 % du Real Madrid à des investisseurs, laissant les membres du club comme actionnaires majoritaires, ou encore de faire de la Fondation Real Madrid l'actionnaire majoritaire. Toute décision devra être approuvée par un vote des membres.