Dacourt révèle le gros problème de Zaire-Emery

L’ancien international français, Olivier Dacourt, a identifié le problème de Warren Zaire-Emery au PSG.

Blessé depuis le mois de novembre, Warren Zaire-Emery a fait son retour à la compétition face au FC Nantes, samedi, lors de la 15e journée de Ligue 1 (2-1). Un come-back plutôt inattendu puisque le retour du prodige français était prévu pour janvier 2024. A trois jours d’affronter Dortmund, WZE est pressenti titulaire. Une option que n’envisage pas Olivier Dacourt.

Dacourt déplore la pression sur Zaire-Emery

De retour à la compétition après une longue absence, Warren Zaire-Emery offre enfin plus d’options à Luis Enrique dans l’entrejeu parisien. L’international français, très en forme avant sa blessure avec l’Equipe de France, pourrait même débuter contre le Borussia Dortmund. Mais Olivier Dacourt croit le jeune milieu de terrain subit trop de pressions et pourrait craquer lors d’un match à enjeu comme celui face au BVB. « Il doit être titulaire contre Dortmund, oui. Mais il arrive, il a été absent et il a une pression énorme. C’est là, le problème », lance l’ancien joueur du RC Lens dans le Canal Football Club de Canal+.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pour Dacourt, Zaire-Emery n’est pas bien entouré

Selon Olivier Dacourt, Warren Zaire-Emery a besoin d’être entouré par un joueur plus expérimenté et habitué à la pression. Sans cela, le prodige parisien pourrait ne pas se retrouver en raison de la pression intense présente sur ses épaules. « Il n’a que 17 ans, on connait son talent, mais normalement un jeune joueur comme ça il doit être accompagné par un grand joueur à côté de lui. Tchouaméni et Camavinga ont Kroos et Modric au Real. A City, Lewis a Rodri. A chaque fois, quand tu commences, tu dois avoir un taulier à côté de toi. Comme Verratti, aussi, avec Thiago Motta. Aujourd’hui, qu’il arrive, et dire qu’on a besoin de lui, c’est mettre trop de pression sur lui. Aujourd’hui, on ne peut pas faire sans lui », ajoute Olivier Dacourt.