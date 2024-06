Cristiano Ronaldo réalise le "rêve" d’une cible du PSG

Malgré la défaite du Portugal contre la Géorgie, mercredi soir, Ronaldo et ses partenaires sont qualifiés pour les 8es de finale de l’Euro 2024.

La Géorgie affrontait le Portugal, mercredi soir, au Veltins-Arena pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe F de l’Euro 2024. Déjà qualifiée pour le tour suivant, la Seleção a été battue par les Croisés (2-0), qui se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale à leur première participation.

Kvaratskhelia voulait le maillot de Ronaldo

Ailier gauche de Naples, Khvicha Kvaratskhelia ciblé par le Paris Saint-Germain, a affiché ses ambitions avant le dernier match de Géorgie lors de la phase de groupes à l’Euro 2024. Le numéro 7 des Blanc et rouge, qui s’attendait à un match difficile, voulait remporter la victoire et échanger de maillot avec Cristiano Ronaldo, son idole.

Getty Images

« Ça sera un match difficile mais, psychologiquement et du point de vue de la motivation, nous sommes plus motivés que le Portugal puisqu'ils sont déjà qualifiés. Beaucoup de gens pensaient que nous ne nous qualifierions pas pour l'Euro et nous sommes ici. Tout est possible. Et même si vous avez 1% de chance, il faut l'utiliser. Nous allons essayer d'écrire une page de plus dans notre histoire (…) J'espère que nous allons gagner et que Cristiano Ronaldo me donnera son maillot », avait-il laissé entendre en conférence de presse, mardi.

Rêve réalisé pour Khvicha

Et la soirée s’est déroulée comme prévue pour Khvicha Kvaratskhelia. Même si le joueur ne traverse pas un bon moment avec Naples, il est aux anges actuellement en Allemagne. Ce mercredi soir, l’ailier de 23 ans a ouvert le score pour les siens dès la deuxième minute de jeu. Remplacé à 8 minutes de la fin du match, Kvaratskhelia a quand même réalisé son rêve au coup de sifflet final.

Getty/GOAL/Instagram

A travers sa story Instagram, le natif de Tiflis au monde entier qu’il a réalisé son rêve. L’ancien de Lokomotiv Moscou a partagé une story Instagram dans laquelle il affiche le maillot à lui offert par Cristiano Ronaldo et son trophée d’homme du match avec la mention "Dreams" (rêves).

« Je suis très heureux aujourd’hui, on a réussi. Le Portugal a une grande équipe. J’ai dit à tout le monde qu’on pouvait gagner. Je suis très fier. Je suis très heureux avec cette victoire », a déclaré Kvaratskhelia au micro de beIN Sports après la victoire et qualification de Géorgie en tant que meilleure troisième dans le groupe F.