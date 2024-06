Le message spécial de Kvaratskhelia à Cristiano Ronaldo avant Géorgie – Portugal

Attaquant de la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia fait une demande à Cristiano Ronaldo avant le dernier match de poule de l’Euro contre le Portugal.

La Géorgie joue son dernier match de poule à l’Euro 2024 contre le Portugal, ce mercredi 26 juin. A la veille de cette rencontre, l’ailier gauche de Naples a dévoilé son objectif principal pour ce dernier match. Profitant de l’occasion, le joueur ciblé par le PSG a envoyé un message au capitaine de la Seleção, Cristiano Ronaldo.

Kvaratskhelia s’attend à un match difficile contre le Portugal

L’équipe de Géorgie est toujours à la recherche de sa première victoire pour sa première participation à l’Euro. Lanterne rouge du groupe F avec un seul point au compteur, Les Croisés seront aux prises avec les Portugais pour tenter d’obtenir leur première victoire et espérer une place en huitièmes de finale. En conférence de presse, ce mardi, avant ce choc, l’attaquant de Naples prévient la Seleção.

Getty Images

« Ça sera un match difficile mais, psychologiquement et du point de vue de la motivation, nous sommes plus motivés que le Portugal puisqu'ils sont déjà qualifiés. Beaucoup de gens pensaient que nous ne nous qualifierions pas pour l'Euro et nous sommes ici. Tout est possible. Et même si vous avez 1% de chance, il faut l'utiliser. Nous allons essayer d'écrire une page de plus dans notre histoire », a lancé le joueur de 23 ans.

Khvicha veut le maillot de CR7

Si le natif de Tiflis veut finir la phase de groupes en beauté et espérer une qualification historique, Khvicha Kvaratskhelia a un autre objectif. L’ancien de Lokomotiv Moscou veut non seulement gagner le Portugal, mais aussi prendre le maillot du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Getty Images/Goal/ITV Screenshot

« J'espère que nous allons gagner et que Cristiano Ronaldo me donnera son maillot (…) Je n'ai pas encore montré le meilleur de moi-même et j'espère le faire contre le Portugal », a ajouté Kvaratskhelia qui souligne que la Géorgie n’est « pas venue en touriste ».