Cristiano Ronaldo, la nouvelle provocation

La superstar portugaise se prépare à un accueil hostile lors du match de qualification pour la Coupe du Monde à Dublin. L'attaquant vedette n'a jamais craint la pression, et cette fois-ci, il l'a provoquée alors que le Portugal s'apprête à disputer son match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde face à la République d'Irlande jeudi.

Le quintuple Ballon d'Or sait à quoi s'attendre à Dublin. En 2021, lors de la dernière rencontre entre le Portugal et l'Irlande (un match nul et vierge tendu), il avait été accueilli par une salve de huées à chaque fois qu'il touchait le ballon. Cela ne l'avait pas déstabilisé à l'époque, et il semble que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. La longévité de Ronaldo l'a maintenu au cœur de la Seleção, et les supporters irlandais, dont la passion est inébranlable, devraient créer une ambiance survoltée. Ronaldo, cependant, devrait puiser sa force dans cette énergie.

« Qu'ils me huent ! »

À la veille du match de jeudi, Ronaldo a évoqué l'accueil attendu avec un mélange d'humour et de défi.

« Le stade va me huer, j'y suis habitué, et j'espère bien qu'ils le feront, ça soulagera peut-être les autres joueurs de la pression », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ce que je veux avant tout, c'est prendre du plaisir. Ce n'est pas décisif, mais presque. On sait qu'une victoire nous qualifie. Il faut conclure maintenant. »

Ronaldo pourrait croiser un visage familier en la personne de l'entraîneur adjoint de l'Irlande, John O'Shea, avec qui il a évolué à Manchester United pendant six saisons.

« Eh bien, si je le croise », a-t-il répondu. « Forcément, on a joué ensemble pendant des années. J'entretiens d'excellentes relations, avec lui et avec d'autres Irlandais. J'ai gardé des liens, et c'est très bien. »

Puis, avec un clin d'œil, il a ajouté : « Je le répète, j'espère qu'il n'y aura pas de huées contre moi demain. C'est un plaisir pour moi de revenir jouer ici. Je vous jure que je vais essayer d'être sage.»