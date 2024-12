Cristiano Ronaldo, la déclaration sur la Coupe du monde qui passe très mal

Après l’attribution des deux prochains Mondiaux (2030 et 2034), Cristiano Ronaldo a tenu des déclarations, qui passent mal.

Ces dernières heures, la Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé les pays organisateurs de la Coupe du monde 2030, notamment le Portugal, l’Espagne et le Maroc. Dans le même temps, l’instance dirigeante du football mondiale a désigné l’Arabie Saoudite comme le pays hôte de l’édition 2034.

La déclaration osée de CR7 sur le Mondial

Comme attendu depuis plusieurs mois, le Mondial 2030 sera organisé conjointement par le Maroc, le Portugal et l’Espagne. Après l’annonce officielle, le capitaine de la Seleção, Cristiano Ronaldo, a partagé sa fierté sur les réseaux sociaux. « Un rêve devenu réalité. Le Portugal accueillera la Coupe du monde 2030 et nous remplira de fierté. Tous ensemble ! », a indiqué le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Par ailleurs, l’attaquant de 39 ans n’a pas manqué de commenter l’organisation de l’édition 2034 attribuée à l’Arabie Saoudite.

« 2034 sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps. C'est incroyable. Les infrastructures, les stades, les conditions pour les supporters et tout le reste. Et après ce que j'ai vu, je suis encore plus convaincu que 2034 sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps […] Les Saoudiens sont des gens bien. Ils organisent de grands événements chaque année. Des matchs de football, de la boxe, des spectacles. À mon avis, l'avenir est très prometteur. Et je suis très heureux de participer au succès de ce pays. Je suis sûr que je serai là pour regarder la Coupe du monde », a déclaré CR7 aux médias de la Fédération saoudienne.

Cette déclaration de l’attaquant d’Al Nassr FC ne passe pas sans conséquence au Portugal, qui organise aussi le Mondial avec l’Espagne et le Maroc quatre plus tôt. Le média portugais A Bola a d’ailleurs attiré l’attention des Portugais sur la sortie de l’ancien du Real Madrid. « Le Portugal accueillera la Coupe du monde, mais Ronaldo affirme que la Coupe du monde 2034 ‘sera la meilleure de tous les temps' », a titré le média. Visiblement, le Portugal n’apprécierait pas la sortie de Ronaldo.