Le pays hôte de la Coupe du Monde 2034 enfin dévoilé

La Coupe du Monde 2034 sera organisée par l’Arabie Saoudite. Le pays du Golfe accueillera le plus grand événement footballistique au monde, devenant le troisième pays asiatique à recevoir cet honneur, après le Japon et la Corée du Sud (2002) et le Qatar (2022). Comme pour l’édition au Qatar, le tournoi se jouera en hiver afin de contourner les températures estivales extrêmes.

Un projet ambitieux et des moyens colossaux

L’Arabie Saoudite s’est engagée à faire de ce Mondial une édition mémorable. Avec des infrastructures ultramodernes, un budget sans précédent et une stratégie centrée sur le sport, le Royaume ambitionne de marquer durablement l’histoire du football. Le pays souhaite également renforcer son rôle de centre névralgique pour les grands événements mondiaux.

Cette désignation s’inscrit dans une période où le calendrier des Coupes du Monde devient de plus en plus diversifié. Après le Qatar en 2022, l’Amérique du Nord accueillera le Mondial en 2026, puis l’édition 2030 se jouera dans six pays répartis sur trois continents : le Portugal, l’Espagne, le Maroc, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Un choix stratégique mais controversé

Bien que la FIFA souligne l’importance de globaliser le football, ce choix suscite des interrogations. Les conditions climatiques et les questions liées aux droits humains restent au cœur des préoccupations, comme cela avait été le cas pour le Qatar.

L’Arabie Saoudite, avec cette opportunité, entend non seulement séduire les amateurs de football mais aussi redorer son image sur la scène internationale. Le défi est immense, mais les attentes pour 2034 sont à la hauteur des ambitions saoudiennes.