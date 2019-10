Barça - Lionel Messi révèle le but préféré de sa carrière

L'attaquant argentin a indiqué lors d'une interview à TyC Sports le but qu'il a préféré marquer sous les couleurs du FC Barcelone.

Quand on demande à Lionel Messi le but qu'il a préféré inscrire au cours de sa carrière, la question paraît large tant l'attaquant argentin a fait trembler les filets depuis ses débuts en professionnel en 2013. À ce jour, la 'Pulga' compte plus de 600 buts avec le mais il a sa petite préférénce sur celui qu'il porte dans son coeur.

"Mes buts préférés sont plus que séduisants : ils sont importants"

Le numéro dix des Blaugrana désigne ainsi sa réalisation de la tête contre en finale de la à Rome. En compagnie de Samuel Eto'o, Lionel Messi offrait la C1 à son club et décrochait par la même occasion le triplé avec la et la .

"Mes buts préférés sont plus que séduisants : ils sont importants. C'était en finale de la Ligue des champions et cela nous a aidés à conclure la saison avec Guardiola et à remporter le triple, ce que nous n'avions jamais fait. Ce but a arrondi un match spectaculaire", a ainsi expliqué le joueur de 32 ans au micro de TyC Sports.

Stadio Olimpico, Rome

2009 #UCLfinal



A moment of magic from Messi... #UCL pic.twitter.com/y6eXnUrIQe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2019

Le quintuple Ballon d'Or explique par alleurs comment il a évolué dans sa manière de jouer sur le terrain. "Je ne vis pas devant le but. J'aime venir de derrière, être en contact avec le ballon et être créatif, mais aussi arriver et marquer des buts. J'ai appris à me réguler à l'intérieur du jeu et à trouver le bon moment. Il y a des moments où je ne dois pas entrer dans le jeu, où ne dois pas y participer. J'attends le moment où je pense qu'il est plus approprié d'arriver."

Privé de Clasico en raison des tensions en Catalogne, Lionel Messi et le Barça retrouvent ce mardi soir la avec un déplacement du côté de Valladolid.