Covid-19 : Arsenal-Liverpool reporté

Le match de demi-finale aller de la Carabao Cup entre Liverpool et Arsenal a été reporté en raison d'une épidémie de Covid-19 dans l'équipe des Reds. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, n'a pas pu participer au match contre Chelsea le week-end dernier en raison d'un test positif. L'entraîneur adjoint, Pep Lijnders, qui l'a remplacé lors du match face aux Blues, a également été testé positif au coronavirus en début de semaine.

Après Klopp, Lijnders touché à son tour

Le match de Carabao Cup que les Reds devaient disputer jeudi contre Arsenal a été annulé en raison des nombreuses absences imposées par le Covid. Le terrain d'entraînement du club a été fermé pour tenter d'éviter de nouveaux cas de virus. L'EFL a publié une déclaration confirmant que le match à l'Emirates Stadium sera maintenant reprogrammé.

Privé de Salah et Mané, comment Liverpool va s'en sortir sans les joueurs partis à la CAN ?

La déclaration est la suivante : "Le match aller de la demi-finale de la Carabao Cup entre Arsenal et Liverpool, qui devait avoir lieu le jeudi 6 janvier 2022, a été reporté à la suite d'une demande officielle de Liverpool, en raison d'une grave épidémie d'infections à Covid parmi son personnel d'encadrement et ses joueurs. En raison de ce report, l'ordre des matchs a été modifié et le match aller aura lieu à Anfield le 13 janvier 2022 à 19h45. Le match reporté (désormais le match retour) devrait être joué à l'Emirates le 20 janvier 2022 à 19h45."

Le centre d'entraînement fermé pour limiter la propagation

Après l'annulation de l'entraînement de Liverpool mardi en raison des luttes du club contre le coronavirus, les Reds ont confirmé mercredi que leur centre d'entraînement AXA avait été temporairement fermé. L'équipe de Klopp était privée de neuf joueurs de l'équipe première contre Chelsea la dernière fois, et seuls deux, Andrew Robertson et Takumi Minamino, ont une chance de revenir contre Arsenal en Carabao Cup. Liverpool est également privé de Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita, qui ont tous trois rejoint leurs équipes nationales respectives pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Liverpool : Van Dijk ne rend pas les armes dans la course au titre en Premier League

L'article continue ci-dessous

Klopp n'ayant pas pu être présent sur le banc de touche lors du match nul des Reds contre Chelsea, il a été confirmé que l'entraîneur principal adjoint Lijnders, qui a pris la relève à Stamford Bridge, a également été contrôlé positif au Covid-19. Mardi soir, les Reds ont confirmé qu'ils avaient officiellement demandé le report du match aller contre Arsenal : "Le Liverpool Football Club peut confirmer qu'une demande a été soumise pour le report de la demi-finale aller de la Carabao Cup de jeudi contre Arsenal en raison d'un nombre croissant de cas suspects positifs au Covid-19 et de la disponibilité des joueurs".

"Les Reds ont officiellement demandé à l'EFL de reprogrammer le match après que d'autres tests positifs ont été enregistrés parmi les joueurs et le personnel, ainsi que d'autres facteurs ayant un impact sur la sélection, notamment les maladies et les blessures. En réponse, le club a interrompu les préparatifs au centre d'entraînement AXA, ce qui signifie que la séance d'entraînement de l'équipe première de mardi a été annulée. Parmi les considérations qui ont conduit à la demande d'aujourd'hui à l'EFL, il y a la nécessité pour les supporters qui se déplacent d'être prévenus le plus tôt possible de tout report potentiel. Le club estime qu'il est à la fois prudent et raisonnable de demander le report de la rencontre, car il n'y a aucune chance que la situation actuelle s'améliore avant le match de jeudi et qu'elle risque de s'aggraver. Liverpool FC offrira une nouvelle mise à jour sur le processus de demande, ainsi que sur la reprise de l'entraînement, en temps voulu", a conclu Liverpool dans son communiqué.