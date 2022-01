Privé de Salah et Mané, comment Liverpool va s'en sortir sans les joueurs partis à la CAN ?

Le mois de janvier de Liverpool vient de devenir beaucoup, beaucoup plus difficile. Les Reds ont entamé la nouvelle année par un faux pas à Chelsea. Le match nul 2-2 de dimanche à Stamford Bridge a été une merveilleuse publicité pour le football de Premier League, même si le résultat a probablement mis fin aux espoirs des deux équipes de lutter pour le titre. "On ne s'ennuie jamais avec nous", a souri Pep Lijnders après la rencontre.

Le Néerlandais avait remplacé Jürgen Klopp dans l'ouest de Londres, le manager étant isolé après avoir été testé positif au Covid-19 avant le match, et a fait un "grand compliment" à son équipe, qui comptait neuf titulaires absents pour cause de blessure, maladie et suspension. Les ressources de Liverpool ont certainement été mises à rude épreuve à Chelsea, avec trois adolescents et deux gardiens de but parmi les remplaçants. Il n'y avait pas de spécialiste de l'attaque sur le banc, le milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain ayant été invité à jouer le rôle de numéro 9 pendant les 20 dernières minutes.

Et maintenant, ça devient encore plus difficile. Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita sont partis pour la Coupe d'Afrique des Nations, laissant à Klopp et Lijnders la tâche peu enviable de négocier le reste du mois avec une équipe réduite. Le calendrier de Liverpool est chargé, avec des matchs dans trois compétitions. Et même si cela pourrait être pire du point de vue de la Premier League - ils ne jouent que Brentford (à domicile) et Crystal Palace (à l'extérieur) en janvier - la demi-finale de la Carabao Cup contre Arsenal et le troisième tour de la FA Cup contre Shrewsbury (League One) ne peuvent être minimisés.

Après tout, c'est dans les compétitions de coupe que se trouvent les chances de gloire cette saison. Lijnders était optimiste lorsque GOAL lui a demandé comment Liverpool allait se débrouiller sans Salah, Mane et Keita dans les semaines à venir. "Vous pouvez essayer de le planifier mais vous ne pouvez jamais le préparer", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas un souci parce que nous avons confiance dans les garçons que nous avons, et quelques garçons reviennent aussi. Et nous savons que certains joueurs qui ont joué au milieu de terrain peuvent aussi jouer plus offensivement, donc tout va bien."

Liverpool, selon les informations de GOAL, ne prévoit pas d'arrivées majeures pendant la fenêtre de transfert, donc avec cela à l'esprit, jetons un coup d'œil à ceux qui devront s'intensifier pour Klopp ce mois-ci.

Takumi Minamino

La semaine dernière, l'international japonais a fêté les deux ans de son transfert à Anfield. Son achat à Salzbourg pour 9 millions d'euros était considéré à l'époque comme un coup de pouce, l'archétype de la "signature de Liverpool", si vous voulez. Pourtant, l'impact de Minamino sur les bords de la Mersey a été minime. Jusqu'à présent, ses contributions se sont limitées à des matches de coupe nationale et il a passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à Southampton. Il n'a pas débuté un match de Premier League pour les Reds depuis plus d'un an, et était absent du groupe à Chelsea en raison d'un problème musculaire.

Klopp a déclaré que le joueur de 26 ans était de retour "en courant à l'extérieur" la semaine dernière, et Liverpool espère qu'il pourra revenir, si ce n'est pour le match de League Cup de jeudi à l'Emirates, en tout cas pour le match retour de la semaine prochaine à Anfield. La forme de Minamino cette saison a été assez décente. Il a marqué cinq fois, dont un superbe but égalisateur dans les arrêts de jeu contre Leicester juste avant Noël, mais Liverpool a besoin qu'il fasse maintenant ce qu'il n'a pas été capable de faire jusqu'à présent : entrer dans l'équipe et y rester.

Roberto Firmino

Un autre qui était sur la liste des absents à Stamford Bridge. Firmino a été l'un des trois joueurs de l'équipe première - Alisson Becker et Joel Matip étaient les deux autres - à être testé positif au coronavirus la semaine dernière, et devrait donc être absent de la demi-finale aller de la Carabao Cup. Il devrait donc être absent de la demi-finale aller de la Carabao Cup. Ensuite, le Brésilien peut s'attendre à revenir dans le onze de départ, où on lui demandera, avec Diogo Jota, de combler le vide laissé par les départs de Salah et Mané.

Firmino a marqué six fois cette saison, dont un triplé à Watford en octobre, mais sa campagne a été entravée par deux blessures aux ischio-jambiers avant le test positif au Covid, et les signes montrent qu'il n'est plus un titulaire indiscutable dans le onze le plus fort de Klopp. Diogo Jota, avec une douzaine de buts à son actif et la même capacité à presser de l'avant, semble prêt à usurper l'ancien joueur d'Hoffenheim. Firmino le sait, et quelques performances décentes ce mois-ci - sans parler de quelques buts - seraient plus que pratiques, tant pour le joueur que pour le club.

Divock Origi

Si quelque chose résume la malchance qui a frappé Liverpool ces dernières semaines, c'est le fait qu'Origi, qui a eu la période de Noël et de janvier encerclée dans son calendrier depuis des mois, a réussi à contracter une blessure qui l'a empêché jusqu'à présent de participer à toutes les rencontres des Reds. Le 7 décembre, lors de la victoire en Ligue des champions contre l'AC Milan, Origi s'est blessé au genou, mais depuis, il n'a pas été vu et n'a même pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers.

Comme Klopp aurait aimé l'avoir à Tottenham et à Leicester, où cinq points précieux sont partis en fumée. Lijnders se serait presque certainement tourné vers lui à Chelsea, où sa présence et sa menace face à une défense fatiguée auraient été si utiles. Liverpool espère qu'il sera bientôt de nouveau disponible, et même s'il n'est manifestement pas Salah ou Mané, son retour sera plus que bienvenu. Il est susceptible de commencer des matchs dans les semaines à venir.

Alex Oxlade-Chamberlain

Si l'on considère que l'une des raisons pour lesquelles il a quitté Arsenal pour Liverpool était son désir de jouer en milieu central, il a été plus que surprenant d'assister à la tentative de réinvention d'Oxlade-Chamberlain en tant que numéro 9 à la Firmino cette saison. Pour être tout à fait honnête, cela n'a pas fonctionné. Oxlade-Chamberlain a beaucoup d'attributs, mais il lui manque le toucher et la vision pour jouer dos au but.

Ses meilleures performances cette saison ont été réalisées au sein d'un milieu à trois, mais il ne serait pas surprenant de le voir aligné sur le flanc droit ou gauche en janvier. Après tout, c'est là qu'il s'est fait connaître en tant que joueur. En forme et disponible depuis plus d'un an maintenant, Oxlade-Chamberlain doit se montrer à la hauteur, quel que soit le poste auquel décide de l'aligner Klopp.

Thiago Alcantara

Rappelez-vous l'excitation des supporters lorsque Thiago a rejoint le Bayern Munich ? Et rappelez-vous les détracteurs qui parlaient de son âge et de ses blessures ? D'une manière étrange, les deux ont eu raison depuis. Thiago a parfois eu l'air un cran au-dessus de n'importe quel autre milieu de terrain, mais ces apparitions ont été trop rares. Les Reds ont disputé 80 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée, mais Thiago n'a participé qu'à 44 d'entre eux. Et sans lui, comme l'ont montré les matchs contre West Ham, Tottenham, Leicester et Chelsea, l'équipe de Klopp peut avoir du mal à garder le contrôle du milieu de terrain.

Avec l'absence de deux de leurs principales menaces, ce contrôle sera encore plus important dans les semaines à venir si Liverpool veut maintenir son train sur les rails. Thiago Alcantara est actuellement sur la touche à cause d'un problème de hanche, mais Jürgen Klopp a besoin de lui pour tirer les ficelles dès que possible.