Liverpool : Van Dijk ne rend pas les armes dans la course au titre en Premier League

Pep Guardiola peut se frotter les mains. Au terme de cette période du Boxing Day, Manchester City semble intouchable au sommet de la Premier League. Même lorsque les Cityzens sont en difficulté et mal en point, ils parviennent à l'emporter avec la réussite du champion comme ce fut le cas samedi dernier sur la pelouse d'Arsenal. Qui plus est, les Cityzens qui ont fait carton plein durant les fêtes a vu ses adversaires directs perdre des points en route.

Et notamment lors de leur confrontation directe, puisque Chelsea et Liverpool ne sont pas parvenus à se départager dimanche au terme d'une rencontre très intéressante à Stamford Bridge. Liverpool menait pourtant 2-0 avant de se faire rejoindre par les Blues en seconde période. Au micro de Sky Sports, Virgil Van Dijk était forcément déçu de ne pas avoir battu Chelsea, un autre concurrent direct dans la course au titre, mais n'a pas pour autant rendu les armes vis-à-vis de Manchester City.

"Pour le monde extérieur, c'était un bon match à regarder, mais nous sommes venus ici pour trois points et nous ne les avons pas obtenus. Chelsea a une équipe incroyable, nous aussi. J'ai l'impression que nous avons été sous pression à certains moments, mais nous avons bien défendu en équipe et n'avons pas laissé passer de grosses occasions. J'ai toujours eu le sentiment que nous pouvions marquer pour 3-2 mais ça ne s'est pas produit", a expliqué Virgil Van Dijk.

"Beaucoup de choses peuvent encore arriver"

"Le titre ? Il n'est jamais difficile d'y croire. C'est un grand écart, ils [Manchester City] ont peut-être le titre à perdre, mais beaucoup de choses peuvent encore arriver. Nous sommes déjà passés par là, où nous avions un écart devant et nous l'avons laissé filer, donc tout est possible. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, Chelsea va se concentrer sur lui-même, et nous devons simplement obtenir des résultats, jouer du bon football et gagner des matchs. Cela semble assez facile, mais c'est difficile, comme nous l'avons vu aujourd'hui", a ajouté le Néerlandais.

Liverpool a du pain sur la planche pour espérer être champion d'Angleterre en fin de saison. Déjà, les Reds ne sont pas maître de leur destin et sans plusieurs failles de Manchester City, ils ne pourront pas espérer récupérer leur couronne de champion. Mais de son côté, Liverpool ne peut plus se permettre de laisser des points en route et ce sera compliqué pour les hommes de Jürgen Klopp durant ce mois de janvier.

Liverpool doit faire un sans faute malgré les absences de Salah et Mané

En effet, les Reds seront privés de Sadio Mané et Mohamed Salah, partis à la Coupe d'Afrique des Nations et qui risquent d'aller loin dans la compétition avec leurs sélections respectives. Cela s'annonce être mission impossible pour Liverpool dans la course au titre, mais les hommes de Jürgen Klopp ne lâcheront pas si facilement et tenteront d'ennuyer Manchester City jusqu'au bout de la saison.