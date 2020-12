Courtois : "Ramos est un bon ami de Keylor Navas, donc au début ce n'était pas facile pour lui"

Le gardien belge a été honnête dans une interview en parlant de la façon dont Ramos a pris sa signature au Real Madrid.

Thibaut Courtois n'a pas connu des débuts idylliques au . Arrivé en provenance de , l'international belge a dû déloger Keylor Navas de son poste de gardien de but titulaire, le portier du qui était un homme fort des trois sacres du Real Madrid en . La première saison, le Belge et Keylor Navas alternaient dans les buts des Merengue, avant que Thibaut Courtois devienne le seul numéro un la saison suivante.

Thibaut Courtois a été sincère dans une interview sur "Sporza" dans laquelle il a passé en revue divers aspects de sa vie depuis son arrivée au Real Madrid, y compris comment était sa relation avec Ramos. En effet, le capitaine des Merengue était proche de Keylor Navas et a eu une réaction particulière lors du recrutement de l'international belge : "Je connaissais Ramos un peu plus tôt en vacances à Ibiza. C'est un bon ami de Navas, donc au début ce n'était pas facile pour lui. Il m'a bien reçu, nous n'avons jamais eu de problèmes. Maintenant, nous nous abandonnons l'un à l'autre".

Il a également parlé de son quotidien avec Zinedine Zidane et de la façon dont il a vécu cette saison d'alternance avec Keylor Navas : "Lors de l'alternance dans les buts avec Keylor Navas, Zidane a dit que nous n'avions plus rien à gagner, alors il allait basculer entre Navas et moi. Il aime tourner. Mais cela n'a rien à voir avec ma relation avec Zidane. Peut-être que notre relation était un peu distante au début, mais c'était aussi parce que je n'avais pas d'histoire avec lui comme beaucoup d'autres joueurs de l'équipe. Il s'est rendu compte que lui-même et nous avons eu une bonne conversation à l'été 2019. Depuis, notre relation il a grandi et est maintenant très bonne".

Courtois encense Zidane

Pour autant, Thibaut Courtois trouve que Zinedine Zidane a beaucoup de qualités en tant qu'entraîneur et est un bon meneur d'hommes : "C'est une personne très calme, un bon motivateur, mais il est aussi simple. Il dit les choses telles qu'elles sont. Vous aimez l'approche personnelle qu'il a. Parfois, il vous prend à part après l'entraînement pour vous demander ce que vous ressentez".

L'international belge a été interrogé sur son avis concernant la lutte pour le titre de meilleur gardien du monde : "Je n'aime pas dire ça, qui est le meilleur, je pense que je fais partie des meilleurs, y compris Manuel Neuer, Jan Oblak, Marc-André Ter Stegen, Alisson ... Les gardiens ont aussi des passages. À un moment donné, vous êtes imbattable, puis un autre est meilleur ... Nous avons tous des qualités bonnes et différentes".

Thibaut Courtois a répondu aux critiques qu'il a subi par le passé : "Je suis tout à fait immunisé contre les critiques. L'année dernière, j'ai vécu une période difficile et j'ai reçu beaucoup de critiques ici en , pas toujours avec raison. Je reçois ces critiques, mais je ne lis pas tout. Mon attaché de presse filtre les nouvelles pour que je sache dans quelle direction le vent souffle, mais c'est tout. La plus grande erreur que font les jeunes footballeurs est de regarder les médias sociaux pour voir ce qui est écrit à leur sujet. Et c'est quelque chose qui vous fait vous sentir mal. Si vous voulez tenir compte de ces critiques, vous en mourrez. Votre tête deviendra folle si vous croyez tout dans le journal".