Real Madrid, Karim Benzema vu par d'anciens attaquants français

D'anciens internationaux français ont évalué la place de l'attaquant du Real Madrid dans l'histoire parmi les meilleurs français à son poste.

Zinedine Zidane a enflammé le débat en nommant Karim Benzema comme meilleur attaquant français de l'histoire il y a quelques semaines. La longévité de l'ancien lyonnais au est très impressionnante et fait de lui un candidat crédible à ce "titre" mais d'autres joueurs français ont brillé avant lui à ce poste comme Thierry Henry, meilleur buteur d' , où encore Jean-Pierre Papin, qui a décroché le Ballon d'Or. Dans les colonnes de L'Equipe, plusieurs anciens internationaux français ont donné leur regard sur la place de Karim Benzema dans l'histoire.

Hervé Revelli, ancien de l'ASSE, fait partie de ceux qui ont été conquis par Karim Benzema : "Je ne sais pas si Benzema est le plus grand attaquant français de l'histoire mais en tout cas, c'est un vrai attaquant, car il est complet. À la limite, un buteur est payé pour marquer. Après, il y a le ressenti de soi-même et du collectif. À l'époque, je faisais aussi marquer. Je marquais même autant que je délivrais de passes décisives. Quand je regarde Benzema, il est également comme ça. Pour pouvoir jouer comme ça, il faut avoir une condition physique parfaite ".

"Et lui, il est au top depuis des années. C'est cela qui en fait l'un des plus grands. Et pas seulement en . À un moment, il fallait qu'il parte de pour trouver autre chose. Rejoindre le Real Madrid lui a permis de devenir un grand avant-centre européen. (...) Prenez Thierry Henry : s'il était resté en France, il aurait peut-être moins marqué. Ce que Bernard Lacombe a su faire tout au long de ses vingt ans de carrière. C'est juste pour cette raison que je le place juste derrière Benzema et moi. Cela fait une belle ligne d'attaque" , a conclu l'ancien des Verts.

Lacombe : "S'il était champion du monde, on ne se poserait pas la question"

Pour Stéphane Guivarc'h, champion du monde en 1998, avec son niveau actuel, Karim Benzema devrait être en équipe de France : "Zidane a été un grand joueur et il sait de quoi il parle sur Benzema, il le côtoie au quotidien, il le voit aux entraînements. C'est vrai qu'il est efficace et cela fait des années que ça dure. Benzema est devenu indispensable au Real Madrid. Il devrait être en équipe de France, il le mériterait sur ses performances. Mais il paye les conneries qu'il a faites il y a quelques années et son comportement".

"En son absence, Didier Deschamps s'est entouré de grands attaquants, Olivier Giroud est un client aussi. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher à DD ? Il est champion du monde. Dans mon top 3 je mets Thierry Henry à la première place, même s'il a débuté comme joueur de côté. C'est le meilleur buteur en bleu et sa carrière à Arsenal est immense. En deux, je mets Giroud obligatoirement. C'est le deuxième meilleur buteur avec l'équipe de France. Il a eu des résultats, c'est un point d'ancrage et il est efficace même si dans le jeu, on peut trouver à redire. Enfin, en trois, il y a Jean-Pierre Papin" , a ajouté l'ancien d'Auxerre.

Bernard Lacombe, qui l'a côtoyé à Lyon, le voit comme un attaquant très complet : " Je l'ai justement eu au téléphone hier ! Je lui ai dit : "Tu sais, Karim, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire dans le plus grand club du monde. C'est le summum..." J'ai toujours cru en lui, mais l'imaginer arriver là où il est arrivé, et être toujours aussi fort à 33 ans, c'est très fort, et c'est la preuve que c'est un grand professionnel. Je ne veux pas les classer, mais disons que dans votre "match" avec Thierry Henry et Jean-Pierre Papin, je dirais que Karim a les qualités d'un peu tous les autres avants-centres. S'il était champion du monde avec l'équipe de France, on ne se poserait pas la question de savoir qui est le plus grand attaquant français de l'histoire".