Coupe de France, le solide groupe de l’OL contre le PSG en finale

Pierre Sage vient de dévoiler le groupe de l’Olympique Lyonnais pour défier le PSG en finale de Coupe de France, ce samedi soir.

Qualifié pour la finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain, ce samedi (21 heures). Déjà à Lille depuis vendredi, l’entraîneur du club rhodanien, Pierre Sage, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour le choc à quelques heures du coup d’envoi.

Un groupe au complet sauf Lovren

Vainqueur de Valenciennes FC (3-0) en demi-finales de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais vise un sixième titre dans la compétition. Pour ce faire, il faut battre les champions de France, qui sont d’ailleurs les plus titrés du tournoi avec 14 titres à leur actif. Dans le but de réussir à sa mission et réaliser une saison incroyable à la tête des Gones, Pierre Sage a fait appel à un groupe de 23 joueurs qu’il juge capables.

Getty Images

Le groupe de l’Olympique Lyonnais est bien au complet sauf Dejan Lovren, qui, comme attendu, n’est pas dans le groupe. Alors qu’il n’a plus joué visiblement depuis janvier, le défenseur central croate est écarté par le technicien français pour cette finale de Coupe de France. Pareil pour Sinaly Diomandé et Paul Akouokou, qui sont laissés à Décines.

Getty

Lucas Perri, qui devrait garder la cage lyonnaise contre le PSG, est bien de la partie tout comme Anthony Lopes. Quant à lui, Mahamadou Diawara est appelé en milieu de terrain. En attaque, Alexandre Lacazette est bien là pour causer de la peine à la défense de la formation francilienne.

Le groupe de l’OL contre le PSG

Gardiens : Perri, Lopes, Pereira

Défenseurs : Adryelson, Caleta Car, Henrique, Kumbedi, Mata, P'Brien, Tagliafico

Milieux : Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso

Attaquants : Balde, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban