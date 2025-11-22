Coupe Arabe de la FIFA 2025 : L’émergence du Qatar comme hôte de premier plan met en lumière cet événement régional majeur.

La candidature du Qatar pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a notamment permis de relancer la Coupe Arabe et de placer le tournoi sous l’égide de la FIFA.

L’idée d’organiser un tournoi régional englobant le monde arabe a germé dès 1957. Cependant, la première édition de la Coupe Arabe n’a eu lieu qu’en 1963, avec seulement cinq équipes participantes, à Beyrouth, au Liban.

Deux autres éditions ont suivi peu après, en 1964 et 1966, après quoi la compétition a été interrompue pendant 16 ans.

Bien que le tournoi ait été relancé en 1982, ses éditions ont été sporadiques, avec une interruption de six ans entre 1992 et 1998 et de sept ans entre 2002 et 2009.

Après l'édition 2012, la Coupe arabe n'a pas eu lieu pendant neuf ans avant d'être relancée et modernisée en 2021 au Qatar, sous l'égide de la FIFA.

Le rôle du Qatar dans la renaissance de la Coupe arabe

Une grande partie du mérite de la modernisation de la Coupe arabe sous l'égide de la FIFA revient au Qatar, qui a joué un rôle clé dans la conception et l'intégration du tournoi à la FIFA et dans l'organisation de l'édition 2021.

Cette réussite est en grande partie liée à l'ambition du Qatar de devenir un pays hôte de premier plan, notamment grâce à sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le pays du Moyen-Orient a investi dans des infrastructures de classe mondiale, construisant de nouveaux stades ultramodernes dotés d'innovations technologiques telles que la technologie de refroidissement.

Le Qatar souhaitait que l'édition 2021 de la Coupe arabe de la FIFA, organisée un an avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022, serve de test et permette de démontrer sa préparation pour l'événement mondial suivant.

Le Qatar a déployé des efforts considérables pour moderniser la Coupe arabe.

L'édition 2021 a permis à la Coupe arabe de la FIFA de s'imposer sur la scène footballistique mondiale, notamment grâce à son appartenance à la FIFA.

Plus important encore, le fait qu'elle se déroule au Qatar en amont de la Coupe du Monde 2022 a assuré une forte visibilité au tournoi. D'autant plus que de nombreux observateurs doutaient de la capacité du Qatar à organiser une compétition d'une telle envergure.

La Coupe arabe de la FIFA 2021 a été un immense succès, mettant en lumière les infrastructures de classe mondiale mises en place par le Qatar pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde elle-même a été un franc succès.

En résumé, le Qatar a tout mis en œuvre pour faire de la Coupe arabe une réussite. Des documents de la FIFA datant de 2021 ont révélé que le pays hôte finançait jusqu'à 80 % des coûts du tournoi !

Le soutien du Qatar à la Coupe arabe de la FIFA, un tournoi visant à unir le monde du football arabe, s'est poursuivi même après l'édition 2021, qui servait en quelque sorte de test pour la Coupe du Monde 2022.

Le Qatar se prépare actuellement pour l'édition 2025, dont la finale se tiendra le 18 décembre, jour de sa fête nationale. La Coupe arabe est désormais un tournoi quadriennal organisé par la FIFA.

Plus important encore, le Qatar accueillera également les éditions 2029 et 2033, offrant ainsi une plateforme d'accueil de premier ordre pour ce tournoi fédérateur pour la région.

Ces dernières années, le Qatar s'est incontestablement imposé comme un hôte sportif de classe mondiale, ce qui a considérablement renforcé le rayonnement de la Coupe arabe de la FIFA.