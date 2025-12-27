Côte d'Ivoire - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le sommet absolu de ce premier tour, un classique qui sent la poudre et l'histoire. Ce dimanche soir (21h00) au Grand Stade de Marrakech, la Côte d'Ivoire, championne en titre, affronte le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve. Tous deux victorieux sur la plus petite des marges lors de leur entrée en lice (1-0), les deux géants se disputent la suprématie du groupe F. Mais l'enjeu dépasse les simples mathématiques : une "prophétie" tenace veut que lors des confrontations en phase de poules entre ces deux nations, le vainqueur finisse souvent par soulever le trophée continental. De quoi ajouter une charge émotionnelle immense à ce duel de frères ennemis.

Pronostic Cote d'Ivoire - Cameroun : Le choc des titans pour le trône du Groupe

La sérénité ivoirienne face à l'inefficacité

Côté ivoirien, la machine d'Émerse Faé dégage une sérénité impressionnante. Fidèles à leur jeu de possession, les Éléphants ont maîtrisé leur sujet face au Mozambique, portés par un Amad Diallo retrouvé et buteur. Mais derrière cette maîtrise se cache un défaut majeur : le manque de réalisme. Avec 15 tirs pour un seul but, l'attaque ivoirienne a gaspillé, et Faé sait que face à un adversaire du calibre du Cameroun, une telle inefficacité ne pardonnera pas. Sans Wilfried Singo blessé, mais avec un milieu Kessié-Sangaré dominateur, les champions en titre devront "tuer" le match quand l'occasion se présentera.

Le Cameroun : du chaos à la résilience

En face, le Cameroun arrive en mode "commando". Plongés dans une crise institutionnelle sans précédent avant le tournoi, les Lions Indomptables ont répondu sur le terrain. David Pagou, parachuté sélectionneur en urgence, a su insuffler un esprit guerrier à un groupe privé de ses cadres historiques (Aboubakar, Onana, Anguissa). La lumière est venue de Bryan Mbeumo. La star de Manchester United, passeur décisif pour le jeune Karl Etta Eyong contre le Gabon, est le nouveau guide technique d'une équipe qui mise sur la solidarité et la fulgurance de ses contres pour renverser la hiérarchie.

Marrakech retient son souffle

Ce choc de Marrakech promet donc une opposition de styles fascinante. Entre la maîtrise collective ivoirienne et la résilience camerounaise, le match pourrait se jouer sur un éclair de génie d'Amad Diallo ou de Bryan Mbeumo. Pour les Éléphants, c'est l'occasion de marquer leur territoire et d'assumer leur statut. Pour les Lions, c'est une chance unique de prouver que le Cameroun ne meurt jamais, même dans la tempête. Le vainqueur enverra un message terrifiant au reste de l'Afrique.

Sur quelle chaine suivre le match Côte d'Ivoire - Cameroun

La rencontre entre le Cameroun et la Cote d'Ivoire sera à suivre ce dimanche 28 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Côte d'Ivoire - Cameroun

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a traversé son match d’ouverture sans nouvelle alerte physique ni suspension, un soulagement à l’approche du choc contre le Cameroun. De retour après une longue blessure, Jean-Michael Seri a retrouvé une place de titulaire au milieu, remplaçant Seko Fofana.

En attaque, Wilfried Zaha a été essayé dans l’axe, sans réussir à faire la différence, avant de céder sa place à Vakoun Bayo en fin de rencontre. Auteur du but décisif, Diallo devrait conserver la confiance du staff, même si la concurrence reste forte devant.

Oumar Diakité postule également pour une titularisation, tandis que Willy Boly et Evann Guessand, restés sur le banc lors du premier match, espèrent intégrer le onze de départ.

Infos sur l'équipe du Cameroun

Le Cameroun aborde ce choc sans nouveaux pépins physiques après son succès inaugural face au Gabon. Le sélectionneur David Pagou devrait reconduire l’ossature qui a livré une prestation aboutie à Agadir, misant sur la continuité et la stabilité.

Bryan Mbeumo, le milieu de Brighton Carlos Baleba et le buteur Karl Etta Eyong sont attendus titulaires, tout comme l’ensemble des joueurs alignés lors de la première journée. Pagou a de nouveau laissé André Onana hors du groupe, confirmant sa confiance à Devis Epassy, qui assume le rôle de gardien numéro un et des responsabilités de leader au sein d’un trio de capitaines.

Privé de cadres expérimentés tels que Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting, le Cameroun mise sur l’élan collectif et la discipline affichée lors de son entrée en lice pour rivaliser avec la Côte d’Ivoire.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement