Pronostic Côte d'Ivoire vs Cameroun 28/12/2025 : Le choc des titans pour le trône du groupe

Pronostic Côte d'Ivoire vs Cameroun : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Côte d'Ivoire vs Cameroun

Plus/Moins de 2,5 buts : Moins de 2,5 buts (Cote : 1,39 sur Unibet )

) Les deux équipes marquent (BTTS) : Non (Cote : 1,53 sur Unibet )

) Résultat 1x2 : Match nul (Cote : 3,00 sur Unibet)

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Côte d’Ivoire 1-0 Cameroun

Pronostic des buteurs : Côte d’Ivoire - Amad Diallo

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire, champions en titre, ont entamé la défense de leur couronne avec sérieux en s’imposant (1-0) face au Mozambique. Dominatrice dans le jeu, la sélection ivoirienne a multiplié les occasions franches (six au total) tout en verrouillant l’accès à son propre but.

Pour Emerse Faé, l’essentiel était de sécuriser les trois points dans ce groupe piège. Alors que beaucoup attribuaient leur sacre de 2024 à la "chance du pays hôte", les Éléphants ont à cœur de démontrer que leur supériorité est avant tout technique et tactique.

Côté camerounais, l’heure est à la confirmation. Malgré les remous en coulisses et le départ fracassant de Marc Brys, les Lions Indomptables semblent avoir retrouvé une certaine sérénité sous la houlette de David Pagou. Le nouveau technicien espère que ses joueurs sauront faire abstraction du contexte extrasportif pour se concentrer sur le terrain. Avec trois points chacun au compteur, le vainqueur de ce duel prendrait une option quasi définitive sur la première place.

Les effectifs probables pour Côte d'Ivoire vs Cameroun

Composition attendue de Côte d'Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessié, Seri, Sangaré, Y. Diomandé, Diallo, Zaha.

Composition attendue du Cameroun : Epassy, Malone Junior, Kotto, Nouhou, Tchamadeu, Avom, Baleba, Namaso, Yongwa, Mbeumo, Etta Eyong.

Vers une pénurie de buts ?

Ce groupe F n'a pas franchement brillé par son efficacité offensive lors de la première journée, avec seulement deux buts inscrits en deux matchs. Malgré une domination outrageuse face au Mozambique, la Côte d'Ivoire a péché dans le dernier geste, ne convertissant qu’une seule de ses nombreuses situations. Ce manque de réalisme pourrait peser lourd face à un adversaire plus huppé.

Les statistiques sont d’ailleurs parlantes : les trois dernières sorties internationales des Éléphants se sont terminées avec moins de trois buts. Le constat est identique pour le Cameroun, qui reste sur cinq matchs consécutifs sous la barre des 2,5 buts. Sur leurs dix dernières confrontations directes, sept se sont soldées par un score "étriqué".

Pronostic 1 Côte d'Ivoire vs Cameroun : Moins de 2,5 buts (Cote : 1,39 sur Unibet)

Une solidité défensive à toute épreuve

L’histoire plaide pour une rencontre verrouillée. La probabilité que les deux filets tremblent est historiquement faible : sur 15 matchs internationaux, la Côte d'Ivoire n'a vu les deux équipes marquer qu'à une seule reprise. Les 13 derniers matchs des Éléphants confirment cette tendance au "clean sheet" (d'un côté ou de l'autre).

Le Cameroun suit une trajectoire similaire avec six rencontres d'affilée sans que le pari "Les deux équipes marquent" ne passe. Huit des dix dernières confrontations entre ces deux géants africains ont respecté ce schéma de jeu très fermé.

Pronostic 2 Côte d'Ivoire vs Cameroun : Les deux équipes marquent - NON (Cote : 1,53 sur Unibet)

L’équilibre des forces suggère un partage des points

La Côte d’Ivoire arrive en confiance, invaincue lors de six de ses sept dernières sorties (5 victoires, 1 nul). Seules des défaites récentes en amical face à l'Arabie Saoudite et la Nouvelle-Zélande viennent nuancer ce bilan.

Le Cameroun, de son côté, cherche encore de la régularité (2 victoires, 2 défaites et 1 nul sur les 5 derniers matchs). Mais face à l'ennemi ivoirien, les Lions se transcendent souvent.

Sur leurs quatre derniers duels, le bilan est parfaitement équilibré : une victoire chacun et deux matchs nuls. Leur dernière confrontation en 2023 s'était soldée par un score de parité. Dimanche soir, le scénario d'un nouveau nul semble plus que crédible.

Pronostic 3 Côte d'Ivoire vs Cameroun : Match nul (cote de 3,00 sur Unibet)

