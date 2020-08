Corentin Tolisso (Bayern Munich) : « On ne sous-estimera pas l'Olympique Lyonnais »

Corentin Tolisso ne prend pas à la légère la demi-finale contre son club formateur.

Avant la demi-finale de la entre le et l'Olympique Lyonnais (le mercredi 19 août), Corentin Tolisso s'est exprimé en conférence de presse.



Pour le champion du monde 2018, c'est enfin l'heure des retrouvailles avec son club formateur : « En partant de , je me suis toujours demandé quand j'allais pouvoir rejouer contre eux, mais je n'imaginais pas ce que serait en demi-finales de la Ligue des champions. Je suis vraiment content de pouvoir revoir tout le monde, les ex-coéquipiers, le staff... Ça va être un très très gros match, ils ont fait un super parcours en éliminant la Juventus et Manchester City. »



Après la victoire 8-2 du Bayern Munich contre le en quart de finale, le club bavarois est clairement le favori de la compétition mais Corentin Tolisso ne s'attend pas à écraser aussi facilement l'Olympique Lyonnais : « Lyon est en demi-finales et je ne pense pas qu'une équipe arrive là par chance. À aucun moment, on ne sous-estimera cette équipe. Peut-être que d'un point de vue allemand, c'est l'équipe la moins connue. Mais tout le monde a regardé le match et vu de quoi l'OL était capable. Quand les gros matches sont là, Lyon répond toujours présent. »



Enfin, le joueur s'est exprimé sur sa situation au Bayern et il n'a pas l'intention de partir : « Je vois mon avenir au Bayern. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, voire le meilleur. J'ai eu des blessures mais à l'heure actuelle je me sens bien. J'ai pu parler avec le coach, je sais qu'il compte sur moi. »