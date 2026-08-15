Comme le rapporte le journal français L'Equipe , les Reds veulent boucler au plus vite les dossiers Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

Pour Mbaye, une offre doit encore parvenir au Paris Saint-Germain dès ce week-end, avant que le recrutement de Barcola ne soit lancé la semaine prochaine. Le PSG se montrerait de son côté disposé à discuter pour ses deux joueurs offensifs, car selon des informations concordantes de plusieurs médias, deux transferts d’attaquants, ceux de Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Ferran Torres (FC Barcelone), seraient sur le point d’être finalisés.

Des rumeurs circulent depuis longtemps autour d’un possible transfert de Barcola à Liverpool. Plus de 100 millions d’euros pourraient être versés depuis Anfield Road vers la capitale française pour le joueur de 23 ans, dont les chances de s’imposer comme titulaire diminueraient encore davantage avec l’arrivée de Godts et Torres. Dès l’été dernier, le Français avait déjà envisagé un départ, avant que le PSG ne bloque son transfert. Il aurait refusé il y a quelques semaines une prolongation de son contrat, qui court encore jusqu’en 2028.

Le BVB aussi : quels clubs s’intéressent encore à Ibrahim Mbaye ?

Concernant Mbaye, la situation est en revanche différente. Pour le joueur de seulement 18 ans, les Reds devront sans doute faire face à une forte concurrence. Parmi elle, le BVB, où l’international sénégalais ayant disputé la Coupe du monde était déjà considéré comme une alternative avant le transfert avorté de Said El Mala. Désormais, le sujet pourrait de nouveau se réchauffer au Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen serait également intéressé, alors que le feuilleton du transfert de Moussa Diaby s’éternise et qu’un accord ne semble pas près d’être trouvé.

En outre, Manchester City se serait lui aussi penché sur le très talentueux adolescent, qui n’a probablement plus, pour le moment, la moindre chance de bénéficier d’un temps de jeu régulier à Paris. Lors de la saison écoulée, il a tout de même cumulé près de 1 000 minutes de jeu en Ligue 1, mais en Ligue des champions, il était totalement écarté au plus tard à partir de la phase à élimination directe.

À Liverpool, il y a en revanche un vrai besoin d’agir, puisque Cody Gakpo serait déjà en discussions avancées avec Tottenham Hotspur en vue d’un transfert. De son côté, le BVB n’a pas seulement Mbaye en ligne de mire comme alternative à El-Mala. Il y aurait aussi un grand intérêt pour Giannis Konstantelias et Christopher Nkunku.