Composition probable de l'équipe nationale néerlandaise : Koeman doit encore trancher concernant Memphis Depay

L'équipe nationale néerlandaise peaufine sa préparation en vue de la Coupe du monde. Dans ce cadre, elle affrontera l'Algérie en match amical mercredi. Le sélectionneur Ronald Koeman a déjà une idée précise de son onze de départ. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au stade De Kuip et la rencontre sera diffusée en direct sur NPO 1.

Bart Verbruggen gardera les buts au stade Feyenoord. En l’absence de Denzel Dumfries, suspendu, Mats Wieffer devrait occuper le poste d’arrière droit, a indiqué Koeman mardi. Jan Paul van Hecke et Virgil van Dijk formeront la charnière centrale, tandis que Micky van de Ven évoluera comme arrière gauche.

Frenkie de Jong, rétabli, animera le jeu au milieu de terrain. Il sera épaulé par Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders, formant ainsi un trio axial sur lequel Koeman mise pleinement.

Memphis Depay, fraîchement arrivé au stage, n’est pas encore à 100 % et cède donc sa place à Brian Brobbey, tandis que Donyell Malen et Cody Gakpo occuperont respectivement les ailes droite et gauche pour alimenter l’attaquant des Black Cats en ballons.

Il s’agira du dernier match des Néerlandais sur leur sol, avec la présence dans le groupe de Ramiz Zerrouki et Anis Hadj Moussa, deux joueurs de Feyenoord. Jeudi, la délégation prendra la direction des États-Unis pour y affronter, lundi à New York, l’Ouzbékistan, ultime test de cette série de rencontres amicales.

Dans le groupe de la Coupe du monde, les Néerlandais affronteront le Japon le 14 juin, puis la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Gravenberch, Reijnders, De Jong ; Malen, Brobbey, Gakpo.