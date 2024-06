Ciblé par le PSG et le Real, Leny Yoro a fait son choix

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Leny Yoro a tranché sur son avenir.

Ouvert depuis le 10 juin dernier, le mercato estival s’anime déjà dans le championnat français. Le Paris Saint-Germain fait même partie des clubs qui ont lancé les hostilités avec l’officialisation vendredi, de la signature de Matvey Safonov. Mais le PSG n’a pas encore fini de recruter et est toujours sur le dossier de Leny Yoro. Le défenseur du LOSC, ciblé également par le Real Madrid, a déjà fait un choix pour son avenir.

Le Real Madrid chamboule les plans du PSG

Le Real Madrid est décidé à faire la guerre au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Après avoir chipé au PSG, Kylian Mbappé, le club madrilène s’attaque désormais aux cibles du club francilien. Alors que Paris avait fait de Leny Yoro, sa priorité en défense depuis cet hiver, le Real Madrid s’est lancé sur la même piste cet été.

Outre le jeune défenseur français de 18 ans, la Casablanca pourrait également au PSG, Julian Alvarez, en manque de temps de jeu à Manchester City. Et si le Real a donné l’impression d’avoir abandonné la piste Yoro, c’est tout le contraire finalement.

Le Real Madrid est toujours favori pour la signature de Leny Yoro

En réalité, le Real Madrid n’est pas favorable à l’idée de payer une énorme somme pour Leny Yoro alors que le joueur n’a plu qu’un an de contrat avec Lille. Et, l’international espoirs est également sur les tablettes des clubs comme Liverpool et Manchester United en plus du PSG.

Malgré cela, le Real a toujours une avance sur les autres courtisans de Leny Yoro comme l’a souligné David Lynch ces dernières heures. « Le message que je reçois de Liverpool est qu'il y a un peu de pessimisme dans la signature de Leny Yoro puisque le Real Madrid est impliqué. C'est similaire aux bruits que nous avons obtenus dans l'accord d'Aurélien Tchouameni », a-t-il confié.