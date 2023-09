Chicharito jette des fleurs à Cristiano Ronaldo

En vent de poupe en ce début de saison en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a eu les éloges de Chicharito, traité d’arrogant par ses détracteurs.

Malgré ses 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de se montrer décisif de l’autre côté de l’Arabie Saoudite. Longtemps critiqué pour son arrogance, le quintuple Ballon n’en serait pas un, selon Chicharito. Pour avoir vécu un laps de temps avec le Portugais au Real Madrid, le Mexicain est tombé amoureux du caractère de CR7.

CR7 inarrêtable avec Al-Nassr FC

A l’instar de la seconde moitié de la saison écoulée, Cristiano Ronaldo présente une forme convaincante avec la formation saoudienne d’Al-Nassr. Auteur de 14 buts et 02 passes décisives en 16 apparitions la campagne dernière en championnat saoudien, Cristiano Ronaldo est également sur une très bonne note cette saison.

En seulement sept matchs joués en Saudi Pro League pour le compte de la saison (2023-2024) en cours, le Portugais met ses dirigeants d’accord malgré ses 38 ans. L’ancien de la Juventus Turin et de Manchester United a déjà inscrit 10 buts et délivré cinq passes décisives. Son dernier but était ce vendredi lors du déplacement d’Al-Nassr (1-2) chez Al-Ta’ee. Le quintuple Ballon d’Or donne la victoire à son équipe grâce à son penalty transformé (87e).

Chicharito sous le charme du caractère de CR7

Connu pour sa rage de vaincre, Cristiano Ronaldo n’est jamais content quand il (ou son équipe) ne montre pas une bonne performance sur le terrain. Si sa façon de le faire montre est souvent critiquée par ses détracteurs, qui le voient comme un arrogant, Chicharito, qui a eu à côtoyer le Portugais au Real Madrid (2014-2015), ne voit pas du même œil ces critiques.

Dans une interview accordée à Paramount +, Javier Hernández Balcázar, plus connu sous le nom de Chicharito, revient sur ses quelques mois passés au Real Madrid. Occasion pour le Mexicain d’évoquer l’attitude de Cristiano Ronaldo, qu’il dit tant apprécier.

« Mon séjour au Real Madrid a été quelque chose d’unique, de spécial, d’indescriptible, comme un rêve. Cristiano Ronaldo ? Il est phénoménal dans un vestiaire et aussi dans sa façon d’être. Je pense que je n’ai pas rencontré et je n’ai pas vu un joueur, et je peux le confirmer, qui soit sorti pour dire que Cristiano Ronaldo est une personne difficile et compliquée. Cris, c’est Cris. Nous connaissons sa personnalité et sa compétitivité, mais en tant que coéquipier, ce sont aussi des choses que j’ai prises, parce que lui et moi avons eu des discussions qui n’auraient pas eu lieu s’il ne les avait pas autorisées non plus », a déclaré l’attaquant de Los Angeles Galaxy.

« Les gens voient Cristiano Ronaldo d’une manière très arrogante et très dédaigneuse, mais je pense que c’est une personne très honnête, très franche, et il ne va pas vous mentir », a ajouté le joueur de 35 ans.