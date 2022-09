Chelsea : Thomas Tuchel, un départ difficile à comprendre

GOAL analyse les raisons et le contexte du limogeage de l'entraîneur allemand de Chelsea.

"Nous voulons un nouveau départ". Ce sont les mots de Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, à Thomas Tuchel pour l'informer de son limogeage. Le choc pour l'entraîneur allemand a été instantané. La vie est parfois si ingrate. Thomas Tuchel a fait de Chelsea un champion d'Europe en six mois en 2021 et a perdu deux finales aux tirs au but la saison dernière contre Liverpool (League Cup et FA Cup), ainsi qu'une défaite 3-0 au Santiago Bernabeu (pour s'incliner en prolongation) en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Des désaccords entre Tuchel et Boehly

La compétitivité a toujours été là. Le mauvais timing de cette décision est frappant. Peu après la fin du mercato estival, avec une équipe mise en place pour le désormais ex-technicien des Blues. Avec un nombre exacerbé de milieux de terrain et l'absence d'un attaquant de formation. Le pari sur l'équipe était celui de Thomas Tuchel. Le départ de Romelu Lukaku, la continuité de César Azpilicueta, le départ de Billy Gilmour, le retour d'Armando Broja, l'énorme transfert de Marc Cucurella... pléthore de décisions prises pour une saison et qui sont jetées dans les toilettes après avoir appuyé sur le bouton par Todd Boehly.

L'un des facteurs de désaccord entre le propriétaire de Chelsea et son désormais ex-entraîneur était la non-acquisition de Cristiano Ronaldo (décision de Thomas Tuchel). Boehly y voyait une fantastique opportunité commerciale pour le club, mais le manager s'y opposait farouchement. Le football d'aujourd'hui, surtout en Premier League, est construit sur la figure de l'entraîneur et la confiance en lui comme la clé du projet. Cristiano Ronaldo n'est pas arrivé mais Thomas Tuchel s'en va.

Tuchel a fait un travail d'orfèvre

La partie la plus douloureuse de toute cette histoire est la façon dont il a récupéré le club. Il a fait face la pandémie dès son arrivée et est devenu champion d'Europe avec une équipe de marbre. Il a géré le fiasco de l'arrivée de Lukaku de la meilleure façon possible, a été le visage visible du club lors du changement de propriétaire, a résisté au siège médiatique face au silence de Roman Abramovich en raison de la guerre en Ukraine et a supporté stoïquement et impuissant le départ de certains joueurs clés comme Rudiger ou Christensen à coût nul. Tuchel a tout toléré.

Au-delà de la baisse des résultats en Premier League la saison dernière ou de la bévue dans la configuration de l'effectif pour cette saison, son engagement envers le club et l'équipe a été impeccable du début à la fin. Les offres ne manqueront pas pour le (très) bon Thomas Tuchel. Le temps dira à Stamford Bridge si l'orgueil démesuré de Boehly a payé. Celui qui arrivera (Graham Potter) n'aura pas la tâche facile. Parce que Tuchel a placé la barre très haut.