Chelsea : Avec le départ de Tuchel, Lukaku peut-il revenir ?

Romelu Lukaku a été renvoyé à l'Inter 12 mois seulement après que Chelsea a investi 110 millions d'euros sur lui, mais Tuchel a quitté les Blues.

S'il y en a bien un qui doit rire des malheurs de Chelsea, c'est Romelu Lukaku. Acheté en grande pompe à l'été 2021 par les Blues pour plus de 100 millions d'euros, le Belge n'a pas connu le succès escompté dans l'ouest de Londres. Désireux de réussir dans un club où il n'avait pas eu réellement sa chance plus jeune, Lukaku n'est pas parvenu à ses fins.

La vengeance de Lukaku

La faute à un seul homme ou presque. Certes, l'international belge n'a pas été irréprochable en montrant toutes ses qualités sur le terrain, mais il n'a pas été aidé par Thomas Tuchel. Le Belge n'a jamais semblé être dans les plans de l'Allemand. Et la connexion entre les deux n'a jamais eu lieu. Thomas Tuchel a préféré s'appuyer sur un faux neuf que sur Romelu Lukaku et l'a mis petit à petit de côté la saison dernière.

Chelsea : Tuchel viré, la vengeance de Ronaldo ?

Avec la présence de l'Allemand sur le banc de touche, Romelu Lukaku a décidé de quitter Londres et de retourner à l'Inter Milan cet été. Mais avec le départ de Thomas Tuchel, les cartes peuvent-elles être rebattues ? C'est toute la question. Forcément, si l'Allemand n'est plus là, le Belge pourrait être de nouveau le bienvenue à Chelsea, mais l'Inter Milan dispose d'une option d'achat en fin de saison et ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.

L'Inter botte en touche

Le directeur général de l'Inter, Beppe Marotta, a déclaré à Sky Sport Italia concernant un possible retour de Romelu Lukaku en 2023 chez les Blues : "C'est une nouvelle fraîche. Je ne sais pas quels en seront les effets. Nous voulons absolument obtenir la meilleure contribution de Lukaku, et puis à la fin de la saison, nous nous assiérons et discuterons de lui avec Chelsea. Je ne sais pas si un changement d'entraîneur signifie que son retour doit être automatique, c'est difficile à prévoir."

Après Tuchel, au tour de Klopp d'être viré ?

Chelsea a fait de Lukaku sa signature record en le faisant revenir dans le football anglais en provenance de l'Inter à l'été 2022. Il a toutefois été autorisé à revenir à San Siro sous forme de prêt après avoir marqué seulement 15 buts en 44 apparitions et avoir eu du mal à s'imposer comme le point central de l'attaque de Tuchel.

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des buts en Italie, mais Chelsea a acquis Pierre-Emerick Aubameyang depuis son départ et a confié le maillot n°9 à l'attaquant gabonais. Ce dernier risque de connaître le sort opposé du Belge. Si le départ de Tuchel pourrait profiter à Lukaku, il devrait toutefois être défavorable à l'ancien du Barça puisque l'Allemand était à l'origine de sa venue dans l'ouest de Londres.