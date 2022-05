Chelsea, Sénégal, Mané, Benzema... Edouard Mendy se confie

Le gardien de but de Chelsea a livré ses ambitions avec le Sénégal et a encensé Sadio Mané ainsi que Karim Benzema.

Auteur d'une très bonne saison et impressionnant depuis son arrivée à Chelsea il y a deux ans, Edouard Mendy était de retour en France cette semaine pour assister aux Trophées Bruno Martini récompensant les meilleurs gardiens évoluant en France (L1, L2, D1 etc) et a pu recevoir le prix d'honneur des mains du jury, constitué par des techniciens du poste. Edouard Mendy a ensuite délivré une interview à FootMercato dans laquelle il a notamment évoqué le poste de gardien de but.

"Il n'y a pas meilleure distinction qu'être validé par ses pairs"

"En tant que gardien, ça a une saveur particulière parce que vous êtes reconnus par vos pairs. Ça montre que les gens qui vivent comme vous, qui sentent le foot comme vous au quotidien vous reconnaissent. Ça, je pense qu’il n’y a pas meilleure distinction, le fait d’être validé, que le travail et vos performances soient validés par des entraîneurs de gardiens qui sont dans le milieu depuis une vingtaine d’années et qui ont vu de très grands gardiens passés. De faire partie de ceux-là, qu’on cite parmi les meilleurs, il n'y a pas meilleure distinction", a analysé Edouard Mendy.

Chelsea : la vente à Boehly autorisée par le gouvernement britannique

"Ce poste est mesestimé et ça c’est depuis bien trop longtemps malheureusement. Ce genre d’évènement est fait pour changer les choses. C’est ce qui nous aide à avoir cette lumière et cette reconnaissance que l’on mérite d’avoir. C’est vraiment le poste sur le terrain où les gens ont les yeux moins rivés. C’est là où il se passe beaucoup de choses. Un gardien peut vous faire gagner un match aussi bien qu’un attaquant. Cette vérité, elle est ancrée depuis bien trop longtemps. C’est à nous de la faire évoluer", a ajouté le portier de Chelsea.

"Mané est en course pour le Ballon d'Or et la C1 sera un tournant"

Ce samedi, Edouard Mendy soutiendra son compatriote Sadio Mané, lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid : "J’ai envie que Sadio Mané gagne la Ligue des Champions bien sûr. Il fait une saison exceptionnelle, il est en course pour le Ballon d’Or et la Ligue des Champions va marquer un tournant. Il joue contre son plus grand concurrent. Celui qui sortira vainqueur marquera énormément de points".

Chelsea : l'appel du pied de Thiago Silva pour son avenir

L'international sénégalais a également eu des mots tendres envers Karim Benzema, qui a éliminé Chelsea cette saison en C1 : "Karim Benzema fait partie des meilleurs attaquants mais quand vous jouez en Premier League, vous jouer face aux meilleurs au poste au monde. Il en fait partie. Il est au très haut niveau depuis de très longues années. Tout ce qui lui arrive, il le mérite énormément, que ce soit en club et le rappel en sélection qui date de l’année dernière. Il a travaillé pour et c’est tout à fait logiquement qu’il performe à ce niveau".

L'article continue ci-dessous

Edouard Mendy est revenu sur le magnifique sacre du Sénégal à la CAN et a des ambitions pour la Coupe du monde : "Nous n’avions jamais remporté ce trophée. Tout le monde connaît le Sénégal comme un pays qui produit énormément de talent mais qui n’arrivait pas à concrétiser par un titre. Nous, on avait la génération, le bon mélange entre l’expérience, le talent et la jeunesse. Tout ça mixé avec un très bon coach qui a fait d’énormes choses avec cette sélection depuis des années maintenant. C’est un travail continu. Ce qu’ont fait le coach et son staff, c’est tout simplement exceptionnel. En Afrique, il faut le souligner. Aujourd’hui, on a remporté la Coupe d’Afrique et je pense que c’était une compétition où il y avait le moins de débats".

"On a été la meilleure équipe sur le tournoi. En plus, on a commencé avec 10 cas de Covid. On a mis trois matchs à récupérer tout le monde. Et à partir des 8e jusqu’à la finale, je pense qu’il n’y a eu aucun débat. On est sorti grandi de ce trophée mais ça ne va pas nous donner des ailes. On continue à être le Sénégal et à rendre fier le peuple sénégalais. On va y aller (à la Coupe du monde) avec beaucoup d’humilité mais aussi énormément de détermination", a conclu le gardien de Chelsea.