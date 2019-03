Chelsea, N'Golo Kanté répond à l'intérêt du Real Madrid

Le milieu de terrain de l'équipe de France se sent bien à Chelsea et a nié avoir envie de rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

Le va beaucoup faire parler de lui sur le marché des transferts l'été prochain. Avec le retour de Zinedine Zidane sur son banc et la volonté de se racheter après une saison manquée, les Merengue vont se donner les moyens de leurs ambitions afin de régner de nouveau sur le football espagnol et européen dès la saison prochaine, ou du moins le plus vite possible. La Casa Blanca est donc d'ores et déjà liée à beaucoup de joueurs sur la scène mondiale.

Forcément, la presse espagnole spécule sur les cibles du Real Madrid lors de l'intersaison. Si de nombreux joueurs sont annoncés chez les Merengue, certains sont plus crédibles que d'autres, comme les pistes menant à Kylian Mbappé dont le Real Madrid n'a jamais caché son intérêt, mais aussi celle menant à N'Golo Kanté. Le Français était déjà dans les petits papiers des Merengue l'été dernier après la 2018.

L'international français, auréolé d'un titre de champion du monde, a finalement décidé de rester à Chelsea une saison de plus et ce malgré l'absence de la pour les Blues. Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, le nom de l'ancien Caennais est de nouveau lié au Real Madrid, mais ce dernier ne semble pas être perturbé. Bien au contraire même, il est sorti du silence à ce sujet.

Dans une interview accordée à M6 avant la deuxième rencontre de l'équipe de dans le cadre des qualifications pour l' face à l' , N'Golo Kanté a répondu au possible intérêt du Real Madrid et a botté en touche. "Aujourd’hui, je suis à Chelsea. Ce qui se dit ailleurs, ce n’est pas important. Même si Zidane m'appelle ? Non, ce n’est pas important. Aujourd’hui je suis à Chelsea et je suis 'focus' là-dessus", a indiqué l'international français.

Actuellement sixième de , Chelsea sera privé de recrutement l'été prochain et ne voudra pas perdre plusieurs cadres, d'autant plus que l'avenir d'Eden Hazard est de plus en plus incertain et pourrait se situer du côté du Real Madrid. Les Blues sont encore en course pour remporter la et affronteront le Slavia Prague en quarts de finale. En cas de victoire dans la compétition, Chelsea disputerait la prochaine Ligue des champions. Un argument qui risque de compter pour conserver ses cadres comme N'Golo Kanté.