Chelsea devrait offrir un nouveau contrat à Giroud alors que Green s'attend à ce qu'un départ soit évité en janvier

L'ancien gardien des Blues estime que l'attaquant français est devenu irremplaçable et qu'une vente ne doit pas avoir lieu en 2021.

cherchera à tout prix à éviter l'intérêt des autres clubs pour Olivier Giroud lors du mercato de janvier, a déclaré Robert Green, les Blues étant plus susceptibles de proposer un nouveau contrat à l'international français plutôt que de le vendre cet hiver. L'ancien avant-centre d' bénéficie de contrats de 12 mois à Stamford Bridge, lui qui avait été prolongé pour une saison supplémentaire l'été dernier après son retour en grâce dans le onze de Frank Lampard.

Une autre prolongation pourrait être en vue, le joueur de 34 ans montrant une fois de plus qu'il a encore un rôle important à jouer dans une équipe constituée de recrues coûteuses. Olivier Giroud a souvent reculé dans la hiérarchie à son poste pendant son séjour dans l'ouest de Londres, mais il a toujours convaincu son entraîneur à lui refaire confiance et à le remettre en scène. Le Français a de nouveau regagné sa place ces dernières semaines grâce à son adresse face au but, la cible ayant été trouvée à sept reprises en autant d'apparitions.

Frank Lampard demande une fois de plus au vainqueur de la de diriger la ligne de Chelsea et Robert Green pense que ses services seront retenus chez les Blues dans un avenir proche, malgré la reprise des discussions concernant un départ de l'international français à partir de janvier 2021. "Tant qu'il veut être là, il devrait être là", a déclaré l'ancien gardien des Blues Green au Stadium Astro.

Giroud, un remplaçant en or

"C’est une solution qu’ils trouvent très difficile à remplacer. Je pense que Tammy Abraham est toujours un travail en cours. Il [Giroud] marque toujours des buts et il est toujours très motivé. J'étais avec lui la saison dernière et je lui parlais alors et il me parlait de jouer l'Euro, de jouer pour la , d'obtenir ce trophée qu'il n'a pas encore atteint et de se hisser au premier rang des buteurs pour la France également", a indiqué l'ancien portier.

"La faim et le dynamisme sont toujours là. Il veut le faire et je ne peux pas voir Chelsea aller sur le marché et trouver un remplaçant qui, si Tammy joue, est prêt à aider et à soutenir ses coéquipiers et quand cela s'intensifie, fournira un si grand apport. Je pense que c’est une énorme fenêtre de transfert en janvier, je pense qu’il y aura des prétendants et que des gens viendront le chercher et il est dans l’intérêt de Chelsea de le garder là-bas", a ajouté Robert Green.

"Cela pourrait inclure de lui donner un nouveau contrat", a conclu l'ancien gardien de Chelsea. Olivier Giroud a déjà admis qu'il peserait ses options au cours de la nouvelle année, mais c'était avant de gagner un rôle régulier dans le onze de départ de Chelsea ces dernières semaines et il se peut qu'il soit maintenant prêt à faire la sourde oreille à tout intérêt exprimé pour lui lors du mercato hivernal.