Défait de nouveau avec Chelsea, Lampard évoque la "fatigue"

L'entraîneur admet que ses joueurs sont fatigués à cause d'un emploi du temps chargé, mais insiste sur le fait que ce n'est pas une excuse.

Le manager de , Frank Lampard, pense que son équipe souffre de fatigue après sa défaite 2-1 face aux Wolves mardi.

Les Blues ont pris la tête à Molineux grâce à un but d'Olivier Giroud, mais Daniel Podence a marqué pour égaliser pour les hôtes avant que Pedro Neto ne marque le but vainqueur dans le temps additionnel.

Cette défaite est la deuxième de suite de Chelsea, après avoir perdu 1-0 à samedi.

Lampard a admis que son équipe manquait peut-être d'énergie, mais a insisté sur le fait que ce n'était pas une excuse pour la défaite.

"Il pourrait y avoir une certaine fatigue. Je déteste le dire après une défaite parce que cela peut sembler une excuse, mais même les 60 premières minutes où nous étions la meilleure équipe, nous avions du mal", a-t-il déclaré en conférence de presse après le match.

"Nous avons voyagé jusqu'à Everton, sommes revenus ouis affronté les Wolves mais tout le monde est dans le même bateau sur ce front. Pour le moment, nous avons quelques blessures dans des zones qui signifient que je ne peux pas faire trop de changements ou de rotations dans certains domaines de l’équipe.

"Donc je comprends ce côté-là, mais quand vous êtes 1-0 et inversez le résultat, je ne dirais pas que c'était à cause de la fatigue."

L'entraîneur a déclaré que son équipe avait été surprise par la menace que les Loups avaient posée lors des contre-attaques, mais a tiré quelques points positifs de leur performance de ses hommes.

"Nous n’avons pas assez joué. C’est assez simple. La menace des Wolves est clairement la contre-attaque et c’est une menace majeure par rapport à ce qu’ils ont", at-il déclaré.

«C'est le principal, car ils ont de la vitesse et de la qualité dans les zones avancées. Les joueurs le savaient avant le match, les joueurs le savaient en match, mais nous avons permis quelques contre-attaques."

«Si vous autorisez une équipe à exploiter ses forces, vous risquez de perdre le match."

L'article continue ci-dessous

"Les choses vraiment positives que nous avons vues, c'est que nous devenons plus sûrs. Nous avons eu un type de jeu différent lors de ces deux derniers matchs, en particulier contre Everton".

"Les loups jouent beaucoup avec un style de contre-attaque et nous n'avons pas géré ça. Les joueurs doivent ressentir cela sur le terrain. Le message était pourtant clair : ils contre-attaquent. C'est décevant."

Pour finir, Lampard a donné des nouvelles de ses blessés Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech. "Nous espérons que Hakim et Callum s'entraîneront d'ici la fin de la semaine", a-t-il ajouté. "Qu'ils soient aptes ou non à , je ne suis pas sûr."