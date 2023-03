Chelsea défiait le Borussia Dortmund ce mardi soir, en 8es de finale retourde la Ligue des Champions.

Lors du huitième de finale aller, le 15 février dernier, le Borussia Dortmund avait alors battu Chelsea (1-0), grâce à un but de l'attaquant allemand Karim Adeyemi (63e). Les deux équipe sse retrouvaient ce soir pour solder les comptes.

Le match démarrait réellement à la 11e minute. Marco Reus se chargeait d'un coup franc. Sa puissante frappe du pied droit obligeait Kepa Arrizabalaga à se détendre sur son côté droit, près de son poteau, pour éloigner le danger d'une main ferme.

À la demi-heure de jeu, Kai Havertz prenait sa chance du pied gauche, mais son ballon venait heurter l'intérieur du poteau droit. Quelques instants plus tard, le but de l'attaquant des Blues voyait son but annulé, car Raheem Sterling était hors-jeu au départ de l'action.

C'est pourtant bien Sterling qui a ouvert le score juste avant le repos, effaçant Marco Reus, avant de marquer, en force, du pied droit. 1-0, le score au repos.

Rn début de seconde période, une main de Marius Wolf est checkée par le VAR, penalty pour Chelsea, mais Havertz heurtait encore le poteau pour la deuxième fois dans cette partie. Mais des joueurs de chaque côté étaient entrés dans la surface de réparation. Le penalty était retiré et cette fois, Havertz faisait mouche.

2-0, score final, Chelsea et Graham Potter respirent.