Chelsea, Abraham : "Je suis bientôt de retour"

L'attaquant des Blues est proche du retour après sa blessure à la cheville et entend bien être présent avec l'Angleterre au mois de mars.

Étincelant avec cette saison, Tammy Abraham connaît un coup d'arrêt suite à un pépin à la cheville. L'attaquant de 22 ans a inscrit treize buts en vingt-cinq matches de et a découvert la sélection anglaise grâce à ses belles performances. Avec l'absence de Harry Kane, blessé, Tammy Abraham a une chance en or de se montrer avec les Three Lions, mais encore faut-il qu'il puisse assumer sa place en sélection suite à sa blessure à la cheville l'ayant écarté des terrains depuis la mi-février.

Dans une interview accordée au Evening Standard, Tammy Abraham a été interrogé sur les chances de le voir de retour pour jouer avec l'Angleterre et ce dernier s'est montré confiant : "Oui définitivement. Je suis presque en forme. Il reste encore un peu de chemin à faire. Je suis bientôt de retour. C'est une récurrence. Le problème était de jouer et de l'aggraver encore plus ce problème à la cheville. C'est toujours comme un ballon gonflé mais ça s'améliore de jour en jour".

"Je suis prêt à saisir ma chance avec l' "

L'article continue ci-dessous

"Le club voulait que j'aille à Barcelone. Ils voulaient juste un regard différent, un état d'esprit différent sur cette situation. Il m'a dit ce qui n'allait pas, exactement ce que les médecins de Chelsea ont dit et il m'a recommandé des trucs à faire. Je fais de la physiothérapie en ce moment. Cette fois, je viens de dire : 'Je reviendrai à 100%' au lieu de revenir et de repartir", a ajouté l'attaquant anglais confiant sur son retour dans les prochaines semaines.

Plus d'équipes

Tammy Abraham est désespéré à l'idée de connaître une nouvelle sélection, lui qui en compte quatre déjà, avec l'Angleterre. En route vers l' , les Three Lions sont actuellement sans leur capitaine et buteur, Harry Kane et sans l'attaquant de , Marcus Rashford, - les deux hommes soignant des blessures. La scène est libre pour que quelqu'un se montre en leur absence, et Tammy Abraham a bel et bien l'intention d'être cet homme.

"La trêve internationale de mars pourrait être une grande opportunité si j'ai une chance entre mes mains. Je suis prêt pour ça. Je dois monter en puissance et faire ce que je fais de mieux. J'ai parlé à Marcus Rashford. Harry Kane est quelqu'un que j'ai toujours idolâtré. Espérons qu'il puisse être de retour car c'est un joueur dont l'Angleterre a vraiment besoin et Marcus aussi. Ce sont deux grands jeunes talents. J'ai regardé l'Angleterre à la télévision lors des tournois et en fait, aller à l'Euro serait un rêve devenu réalité. Mais tout d'abord, il s'agit de se battre à Chelsea", a conclu l'international anglais.