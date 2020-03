Chelsea - Frank Lampard : "Une performance impressionnante"

L'entraîneur des Blues, présent en conférence de presse, était pleinement satisfait de la prestation de son équipe face à Liverpool (2-0).

Surclassé face au (0-3), mardi dernier, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, avait ensuite arraché un maigre point dans les derniers instants de la rencontre, en , sur la pelouse de (2-2). Mardi soir, pour le compte du 5ème tour de la , les Blues ont repris leur marche en avant... Et de quelle manière, puisqu'ils sont venus à bout des Reds de Liverpool à Stamford Bridge (2-0).

"Nous avons mérité cette victoire"

Autant dire qu'après s'être montré très critique vis-à-vis de ses joueurs ces derniers jours, Frank Lampard est cette fois apparu très satisfait en conférence de presse après la rencontre. Emballé par la prestation de son équipe. "C'est une performance impressionnant. C'est toujours difficile contre car c'est une équipe qui peut toujours revenir dans le match. Mais on ne pouvait pas demander plus à notre équipe ce soir (mardi)", a expliqué l'Anglais.

"L'état d'esprit, les efforts, la qualité de jeu étaient là. Il faut vraiment très bien défendre pour ne pas encaisser de but contre eux et nous avons tout donné dans ce secteur. Nous avons bien joué et nous avons mérité cette victoire", a ensuite souligné le technicien. Si Chelsea ne doit pas bouder son plaisir, Liverpool étant une équipe redoutable, force est de constater que Jürgen Klopp ne faisait pas vraiment de ce match une priorité, au vue du onze aligné...