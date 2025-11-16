Cette star de Premier League qui ouvre grand la porte au Barça : "Un rêve"

Hansi Flick souhaitait notamment consolider le poste d'arrière droit avant le début de la saison actuelle, et un an plus tard, son vœu pourrait être exaucé.

Jules Koundé connaît une saison décevante, peinant à retrouver son niveau de la saison dernière. De ce fait, le Barça explorerait la possibilité de recruter un nouveau latéral droit afin de créer une véritable concurrence, et Daniel Muñoz, de Crystal Palace, serait l'une des cibles.

Múnoz a récemment alimenté les spéculations concernant un possible transfert, en déclarant lors d'une conférence de presse (via Sport) que rejoindre le FC Barcelone serait un rêve pour lui.

« Je pense qu'on parle beaucoup d'un club ou d'un autre. Si vous voulez mon avis, ce serait un rêve de jouer pour un club comme celui-ci, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y arriver, jour après jour, je fais de mon mieux pour attirer l'attention de l'un de ces clubs, car c'est un rêve pour moi. »

Muñoz reste fidèle à Crystal Palace – pour l'instant.

Munoz a également précisé qu'il resterait fidèle à Crystal Palace jusqu'à ce qu'un éventuel transfert se concrétise.

« Pour l'instant, je me concentre sur mon club, sur le fait de bien faire les choses à Crystal Palace. Je ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui se dit, je n'ai aucune information sur le fait qu'un de ces clubs me veuille ou non. Je me concentre sur Crystal Palace et l'équipe nationale. On verra à l'approche du mercato hivernal, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, concentration maximale pour ces deux matchs avec l'équipe nationale. »