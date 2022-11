Ce joueur du Barça envoyé chez le psy à cause des critiques

Un joueur du Barça affirme avoir demandé l'aide d'un psy face à la pression.

A part les vétérans Sergio Busquets et Jordi Alba, peu de personnes peuvent se vanter d'avoir fait face à plus de critiques dans le camp barcelonais qu'Eric Garcia. Cible des supporters barcelonais et espagnols, Garcia fait constamment l'objet de débats animés, certains estimant qu'il n'est pas à la hauteur dans l'une ou l'autre équipe.

S'il n'a pas encore été exploité en Ligue des champions, Garcia a été très performant en Liga et a été un élément incontournable pour Luis Enrique.

S'adressant à RadioMarca, on a demandé à Garcia si l'Espagne savait vraiment qui était le véritable Eric Garcia.

"Si cela arrive, je suppose que c'est d'abord ma faute. Je pense que je suis en bien meilleure forme physique que l'année dernière. Je suis venu d'une année difficile à City parce que je n'ai pas joué, je n'avais pas de rythme et maintenant je me sens bien."

On lui a également demandé comment il échappe aux critiques, ou quelle est sa meilleure stratégie pour y faire face.

"Tout d'abord dans ma famille. Je parle beaucoup avec mon père et j'ai un psychologue, mais la stratégie est de ne pas trop commenter les critiques et de les éviter."

Garcia ne semble cependant pas en vouloir à la presse, lorsqu'on lui a demandé si la presse avait été dure avec lui.

"Je préfère répondre en privé (rires). Au final, c'est votre travail, de commenter ce qui se passe sur le terrain de manière plus ou moins pointue, mais ce que je dois faire, c'est essayer de donner le meilleur de moi-même quand je joue. Je ne lis rien dans la presse, honnêtement. Mais on y voit toujours quelque chose."

Le recours à un psychologue par Garcia est de plus en plus courant, les équipes de haut niveau en ayant presque toujours un afin d'aider les joueurs en cas de besoin.