Carvajal - Vinicius, le clash

Défenseur et cadre du Real Madrid, Dani Carvajal n’apprécie pas la sortie médiatique de son coéquipier brésilien, Vinicius Junior.

Très souvent victime de racisme sur les terrains de LaLiga, Vinicius Jr ne cesse de se faire entendre pour déplorer ce fléau, qui prend de l’ampleur dans le monde du football, notamment en Espagne. Mais son coéquipier au Real Madrid, l’Espagnol Dani Carvajal, ne partage pas le point de vue du Brésilien.

Vinicius souhaiterait le retrait du Mondial 2030 à l’Espagne

En championnat espagnol, Vinicius Junior est visé par des propos racistes par une tierce personne en raison de la couleur de sa peau. Même si LaLiga a puni des assaillants pour la cause, le mal continue. Un fait que ne cesse de déplorer le dribleur de la Maison Blanche. Dans une interview accordée à CNN, l’ailier brésilien a suggéré le retrait de la Coupe du monde 2030 à l’Espagne en raison du racisme, qui est loin d’être éradiqué dans le pays.

« J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si les choses n'évoluent pas avant 2030, je pense que nous devons changer de lieu (la Coupe du monde, Ndlr) », a lancé Vinicius pour qui se sentir « à l'aise et en confiance dans un pays » où on peut « subir le racisme, c'est un peu compliqué ».

Carvajal répond cash à Vinicius

L’ancien ailier de Flamengo a relativisé. « Beaucoup de gens en Espagne, la majorité, ne sont pas racistes. Mais il existe un petit groupe qui finit par nuire à l’image d’un pays dans lequel il fait très bon vivre. J'aime être ici, j'aime jouer pour le Real Madrid et j'aime avoir les meilleures conditions pour vivre avec ma famille (…) Je veux faire tout mon possible pour que les choses changent », a ajouté l’attaquant auriverde.

Mais ses déclarations sont mal passées chez son coéquipier en club, Dani Carvajal, qui ne voit aucunement son Espagne natale comme un pays raciste. « Depuis que je suis petit, j’ai grandi avec de nombreuses nationalités dans mon quartier, à Leganés. L’Espagne n’est pas un pays raciste. Nous sommes totalement contre toute situation de racisme dans les stades », a lancé Carvajal en conférence de presse. Mais l’Espagnol comprend quand même ce que traverse son coéquipier.

« Je sais ce que subit Vini et nous le soutenons tant en interne que publiquement. Je pense que la Liga s’améliore et des protocoles sont en cours d’élaboration pour que les fous ne puissent pas revenir aux événements sportifs. Mais, au-delà de ces personnes, je ne considère pas que l’Espagne ne mérite pas de célébrer une Coupe du monde », a ajouté l’arrière droit madrilène de 32 ans.