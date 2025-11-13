Carvajal et Yamal, ennemis jurés ?

Il a révélé avoir parlé personnellement aux deux joueurs et confirmé qu'il n'y aurait « aucun problème » entre eux, alors que la Roja se prépare pour les qualifications cruciales pour la Coupe du Monde ce mois-ci.

Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a rapidement apaisé les tensions entre le prodige du FC Barcelone, Yamal, et le capitaine du Real Madrid, Carvajal, après leur altercation sur le terrain lors du récent Clasico. L'incident s'est produit après la victoire 2-1 du Real Madrid au Santiago Bernabéu, lorsque Carvajal a semblé provoquer le jeune ailier d'un geste de la main et en lui lançant : « Continue de parler, continue de parler. »

L'incident a rapidement fait grand bruit en raison des propos tenus par Yamal avant le match, suggérant que le Real Madrid « vole » des matchs, des remarques qui ont irrité plusieurs joueurs des Merengues. La tension est montée après le match lorsque Carvajal s'est approché de Yamal pour lui faire part de son point de vue. Le jeune homme de 18 ans a réagi avant d'être éloigné par ses coéquipiers, afin d'éviter que la situation ne dégénère.

Avec la présence des deux joueurs dans la sélection espagnole pour la trêve internationale de novembre, des spéculations ont émergé quant à une possible répercussion des tensions du Clasico sur le camp d'entraînement de l'équipe nationale. Mais De la Fuente, s'exprimant sur El Partidazo de COPE, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, révélant avoir parlé individuellement avec les deux joueurs.

« Aucun problème » entre Yamal et Carvajal

De la Fuente a clairement indiqué que la relation entre Carvajal et Yamal restait intacte. « J'ai parlé avec eux deux, et nous avons abordé d'autres sujets, notamment avec Dani, principalement sa blessure. Il ne pouvait en être autrement, la priorité absolue est qu'il se rétablisse », a déclaré le sélectionneur espagnol. « Avec Lamine, nous avons également abordé ces questions, ainsi que sa blessure, évidemment. Nous en avons parlé aussi, et tout s'est déroulé de manière parfaitement normale. J'étais certain que si nous étions tous les deux disponibles, il n'y aurait aucun problème, absolument aucun. »

De la Fuente a également réfuté les accusations selon lesquelles les propos tenus précédemment par Yamal auraient manqué de respect à Carvajal ou au Real Madrid. « Le respect est non négociable pour moi. Avec le respect, nous pouvons construire tout ce que nous voulons, n'importe quel édifice, n'importe quelle relation. Nous devons faire attention à nos paroles, à la façon dont nous nous exprimons, car elles sont parfois sorties de leur contexte et prennent une ampleur disproportionnée. Dans tous les cas, nous devons veiller à ne pas offenser.

On peut dire beaucoup de choses sans être irrespectueux. » Cela ne signifie pas que Lamine ait voulu manquer de respect, j'en suis certain.

De la Fuente, tout en défendant les intentions de Yamal, a admis que le jeune ailier aurait pu choisir ses mots avec plus de discernement. « Ce n'était peut-être pas le bon moment », a-t-il expliqué. « Je le répète, dans ce contexte, de cette manière, à ce moment précis où il se trouvait… On peut dire quelque chose en pensant plaisanter, et cette plaisanterie peut mal tourner. »