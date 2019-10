Carlos Vela et les rumeurs du Barça : "Qui pourrait refuser de jouer avec Messi quatre mois ?"

Carlos Vela était annoncé comme une piste pour l'attaque du Barça durant l'hiver de la saison 2018-2019. L'attaquant est revenu sur ce thème.

Carlos Vela était l'un des noms évoqués par la presse afin de renforcer possiblement l'attaque du Barça lors de l'hiver 2018-2019, quand le club catalan aspirait à renforcer son secteur offensif.

Si finalement, le Barça a opté pour Kevin-Prince Boateng (qui a rejoint la depuis), Vela, victorieux face au Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic en demi-finale de conférence, a fait le point sur le thème.

"Qui pourrait refuser de jouer avec Messi quatre mois, et revenir ensuite à Los Angeles ? Tu profites, tu apprends, et tu rentres chez toi", a indiqué Vela pour le New York Times.

A 30 ans, Carlos Vela, passé notamment par la , a l'occasion de remporter le titre en avec le .