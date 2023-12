Carlo Ancelotti au Brésil, le gros rebondissement !

Partira ou partira pas ? L’avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid est sur toutes les lèvres. Une nouvelle tombe.

Ce dimanche, le Real Madrid accueille la Villarreal dans le cadre de la 17e journée de LaLiga espagnole. Deuxième du championnat avec 39 points, la Maison Blanche était menacée de perdre son entraîneur italien à la fin de la saison en cours.

Ancelotti associé au Brésil

Depuis le départ de Tite après la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Seleçao est toujours sans un entraîneur principal. Fernando Diniz est nommé à la tête en attendant de négocier avec un technicien pour prendre les commandes de l’équipe quintuple championne du monde.

Ces derniers mois, le nom de l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est très associé à la sélection nationale du Brésil. Son contrat à la Maison Blanche devant expirer à l’été 2024, le technicien italien serait libre de tout contrat si le Real Madrid ne lui fait pas une nouvelle proposition de contrat. Si son nom est cité avec insistance, l’ancien coach du Paris Saint-Germain avait botté en touche toute question sur son avenir à la tête du club vice-champion d’Espagne.

Getty Images

Mister Carlo s’éloigne du Brésil

A quelques mois de la fin de son contrat, l’avenir de Carlo Ancelotti à la barre technique du Real Madrid reste toujours flou, et inconnu du grand public. Mais ce samedi, Marca donne une bonne nouvelle, qui éloigne l’ancien coach du Bayern Munich de la sélection brésilienne.

A en croire les informations du média ibérique, le technicien italien qui entretien une très bonne relation avec Florentino Perez et le reste de la direction madrilène, devrait rencontrer le président du club merengue dans les prochains jours pour discuter de son avenir. Ancelotti devrait rempiler avec le club vice-champion d’Espagne plutôt que de partir pour signer au Brésil. Mais les deux parties sont conscientes que tout accord dépend des résultats.

Getty

La priorité de l’ancien coach de Naples a toujours été de façonner le travail et de continuer la vie quotidienne à Valdebebas et de pouvoir le montrer au Santiago Bernabéu comme entraîneur du club le plus titré en Ligue des champions. La joie de diriger le quintuple champion a toujours été là, mais sans aucun engagement.