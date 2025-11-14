Camavinga, la très mauvaise nouvelle

Thibaut Courtois et Fede Valverde n'ont pas pu rejoindre respectivement la Belgique et l'Uruguay après s'être blessés lors du match nul du week-end dernier contre le Rayo Vallecano, et Eduardo Camavinga pourrait connaître le même sort.

Camavinga ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe de France depuis son arrivée à Clairefontaine. Le milieu de terrain souffre de douleurs contractées à Vallecas, dont il ne semble pas se débarrasser. De ce fait, il n'a pas été retenu dans le groupe des Bleus pour le match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Ukraine jeudi.

Selon Diario AS, la Fédération Française de Football (FFF) devrait prendre une décision concernant Camavinga dans les prochaines heures. Sa participation au match contre l'Azerbaïdjan dimanche est incertaine ; il pourrait donc être libéré de la sélection afin de rejoindre le Real Madrid, où il serait suivi par le staff médical du club.

Un retour serait bénéfique pour le Real Madrid, mais pas pour Camavinga.

Le Real Madrid accueillerait sans aucun doute avec plaisir le retour anticipé de Camavinga de ses obligations internationales, compte tenu de son importance pour les prochains matchs de l'équipe de Xabi Alonso. Cependant, ce ne serait pas idéal pour lui, car ses chances d'intégrer l'équipe de France sont actuellement compromises.

Cette trêve internationale était une excellente opportunité pour Camavinga de briller sous les ordres du sélectionneur français Didier Deschamps, son coéquipier en club et en sélection, Aurélien Tchouaméni, étant indisponible pour cause de blessure. Il a besoin de temps de jeu pour consolider sa place chez les Bleus, mais au lieu de s'imposer, cette blessure risque de le faire reculer dans la hiérarchie en vue de la Coupe du Monde l'été prochain.